Trọng tài ngoại điều hành hai trận cầu

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali (thứ 3 từ trái sang) điều hành trận Hà Nội FC - Thanh Hóa ở vòng 17. Ảnh: VPF.

Tâm điểm của vòng 19 là cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel (18h ngày 19/4). Kết quả trận đấu này có thể làm thay đổi cục diện nhóm dẫn đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Nhằm đảm bảo tính khách quan và chuyên môn cao, VPF đã mời hai trọng tài người Thái Lan là Warintorn Sassadee và Mongkolchai Pechsri điều hành trận đấu trên sân Thanh Hóa. Một người sẽ đảm nhận vai trò trọng tài chính, người còn lại phụ trách phòng VAR.

Chỉ một ngày sau, trọng tài Warintorn Sassadee tiếp tục làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam (18h ngày 20/4). Đồng hành cùng ông trên sân Vinh là Razlan Joffri Bin Ali - trọng tài FIFA người Malaysia - người từng bắt chính trận đấu giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa ở vòng 17.

Trong số ba “vua áo đen”, ông Mongkolchai Pechsri là cái tên quen thuộc với người hâm mộ V.League. Vị trọng tài FIFA này từng điều hành nhiều trận đấu tại Việt Nam, tiêu biểu như: Bình Dương vs Thanh Hóa (2016), Long An vs Viettel (2017), SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn (2022), TP.HCM vs SHB Đà Nẵng (2023).

Ngoài Thai League, ông còn thường xuyên làm nhiệm vụ tại AFC Champions League và các giải đấu quốc tế cấp đội tuyển. Tại AFF Cup 2024, ông là trọng tài thứ tư trong trận hòa 1-1 giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines.

Người đồng hương Warintorn Sassadee cũng không mấy xa lạ. Ông từng điều hành trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Terengganu (Malaysia) ở vòng bảng Cúp Đông Nam Á mùa này.

Trong khi đó, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali, ngoài trận đấu vòng 17 mùa này, cũng từng làm nhiệm vụ trong cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Bình Dương tại V.League 2023.

Việc mời các trọng tài ngoại giàu kinh nghiệm cho thấy quyết tâm của VPF trong việc nâng cao chất lượng công tác trọng tài, đảm bảo tính công bằng và chuyên nghiệp cho giai đoạn nước rút của mùa giải.

FPT Play là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn