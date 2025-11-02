Trọng tài giúp sức, Man Utd vẫn suýt thua

Nottingham Forest 2-2 Man Utd 34' Casemiro Gibbs-White 48' Savona 50' 81' Diallo

Sau 3 trận thắng liên tiếp để tiến gần nhóm 4 đội đầu bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh, Man Utd đầy tự tin đến làm khách trên sân của Nottingham Forest tối 1/11. Tuy nhiên, trước đối thủ vừa thay huấn luyện viên, "Quỷ đỏ" không thể nối dài mạch thắng.

Man Utd không đá hay hơn đối thủ nhưng hưởng lợi từ sai sót của trọng tài. Đội khách bất ngờ được hưởng phạt góc khi bóng chưa ra khỏi sân. Bruno Fernandes kiến tạo cho Casemiro đánh đầu ghi bàn.

Man Utd hưởng lợi trong tình huống ghi bàn nhờ sai lầm của trọng tài.

Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim để đối thủ lật ngược tình thế trong vòng 5 phút đầu hiệp 2. Man Utd phòng ngự bóng bổng không tốt để Morgan Gibbs-White và Nicolo Savona ghi liền 2 bàn.

Man Utd cố gắng tấn công nhưng không mấy hiệu quả. Đội khách sút nhiều nhưng đa số là những cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Trong khi đó, Nottinham Forest có không ít tình huống phản công nguy hiểm.

Cú sút của Amad Diallo giúp Man Utd thoát thua. (Ảnh: Reuters)

Man Utd lại phải nhờ tới tình huống phạt góc để thoát cảnh thất bại. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà, Amad Diallo tung ra cú vô lê đánh bại thủ môn của Nottingham Forest. Man Utd gỡ hòa ở phút 81 và tiếp tục tấn công.

Cả 2 đội đều có thêm cơ hội trong phần còn lại của trận đấu nhưng không ghi thêm bàn thắng. Nottingham Forest và Man Utd hòa 2-2. "Quỷ đỏ" mất cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng xếp hạng.

Nottingham Forest 2-2 Man Utd 34' Casemiro Gibbs-White 48' Savona 50' 81' Diallo

Đội hình Nottingham Forest vs Man Utd

Nottingham Forest: Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Luiz, Ndoye, Gibbs White, Hudson-Odoi, Jesus.

Man Utd: Lammens, De Ligt, Yoro, Shaw, Amad Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko.