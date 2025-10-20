Trong nhà có 4 món đồ này, không sớm ung thư thì cũng rước bệnh vào thân

Nhiều vật dụng trong nhà tưởng vô hại nhưng thực tế lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe, đặc biệt nếu chọn sản phẩm kém chất lượng hoặc sử dụng lâu dài. Việc hiểu rõ những món đồ nguy hại này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn tạo môi trường sống an toàn, hạn chế bệnh tật. Dưới đây là 4 vật dụng phổ biến mà bạn nên cân nhắc thay thế hoặc kiểm tra thường xuyên.

1. Gối cao su tổng hợp

Gối cao su thiên nhiên nổi tiếng nhờ tính đàn hồi, độ bền cao và an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, gối cao su tổng hợp giá rẻ trên thị trường thường được sản xuất bằng cách trộn các loại hóa chất tạo bọt, chất tẩy trắng và phụ gia tổng hợp. Chúng có thể chứa styrene-butadiene (SBR), vốn là một chất hóa học giải phóng benzene, vốn được biết đến là chất gây ung thư nếu tiếp xúc lâu dài.

Không chỉ vậy, gối cao su tổng hợp còn dễ bở vụn, tạo bụi mịn, dễ xâm nhập đường hô hấp, gây kích ứng, ho, ngứa mũi hoặc dị ứng cho những người nhạy cảm. Việc thay gối tổng hợp bằng gối cao su thiên nhiên, có nguồn gốc rõ ràng và được chứng nhận an toàn sẽ giảm nguy cơ này, đồng thời giúp giấc ngủ ngon hơn, nâng cao sức khỏe tổng thể.

2. Khăn giấy giá rẻ

Khăn giấy là vật dụng thiết yếu, được sử dụng hàng ngày để lau tay, lau mặt, miệng hoặc vệ sinh cá nhân. Nhiều người thường chọn mua khăn giấy giá rẻ mà không để ý đến nguồn gốc và chất lượng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn.

Khăn giấy giá rẻ thường được sản xuất từ nguyên liệu tái chế, chứa hóa chất tẩy trắng mạnh và phẩm màu không rõ nguồn gốc. Khi tiếp xúc với da, đặc biệt là da nhạy cảm, chúng có thể gây viêm da, dị ứng, thậm chí ảnh hưởng đến mắt khi lau mặt hoặc lau mũi. Ngoài ra, bụi mịn từ khăn giấy kém chất lượng có thể bám vào không khí, lâu ngày ảnh hưởng đến đường hô hấp.

Giải pháp là chọn mua khăn giấy từ nguyên liệu tự nhiên, không tẩy trắng mạnh, có thương hiệu uy tín. Nhiều sản phẩm hiện nay còn được dập logo “không chứa hóa chất độc hại”, nên ưu tiên để bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

3. Chảo chống dính kém chất lượng

Chảo chống dính là món đồ không thể thiếu trong bếp, nhưng loại giá rẻ, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Khi nấu ở nhiệt độ cao, lớp chống dính kém chất lượng có thể giải phóng PFAS và các hợp chất hóa học độc hại, tích tụ lâu dài trong cơ thể, ảnh hưởng gan, thận và làm tăng nguy cơ ung thư.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng chảo chống dính không đạt chuẩn trong thời gian dài có thể giải phóng các chất perfluorinated compounds (PFCs), gây rối loạn nội tiết và tác động tiêu cực đến hệ miễn dịch. Để an toàn, nên chọn chảo chống dính từ thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn, và tránh nấu ở nhiệt quá cao. Đồng thời, hạn chế cọ chảo quá mạnh, không làm trầy lớp chống dính để giảm nguy cơ hóa chất thoát ra thực phẩm.

4. Bình nước nhựa cũ hoặc không rõ nguồn gốc

Bình nhựa giá rẻ hoặc đã sử dụng lâu ngày chứa nhiều BPA, phthalates, các hóa chất ảnh hưởng xấu đến hệ nội tiết, đặc biệt với trẻ em và phụ nữ mang thai. Khi đựng nước nóng hoặc để lâu, các chất này dễ ngấm vào thức uống, tác động lâu dài đến sức khỏe, tăng nguy cơ béo phì, rối loạn nội tiết và một số loại ung thư.

Thay vì sử dụng bình nhựa kém chất lượng, nên chọn bình thủy tinh, inox hoặc nhựa an toàn không chứa BPA. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh và thay thế khi bình đã cũ, rạn nứt hoặc có mùi lạ. Đây là cách đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để bảo vệ sức khỏe gia đình.

