Trong khi thế giới vật lộn với COVID-19, Nhật Bản lại có số người tử vong giảm bất ngờ: Vì sao vậy?

Năm 2020, số người chết ở Nhật Bản lần đầu tiên giảm sau hơn một thập kỷ - một sự trái ngược rõ rệt với số người chết khổng lồ của nhiều quốc gia trong đại dịch COVID-19, tờ New York Times đưa tin.

Bộ Y tế Nhật Bản vừa cho biết năm 2020, số ca tử vong ở Nhật Bản đã giảm hơn 9.300 người so với năm trước, xuống còn khoảng 1,4 triệu người.

Mức giảm này là một sự thay đổi ngạc nhiên đối với một quốc gia có dân số già nhất thế giới.

Khi virus corona lần đầu lây lan vào đầu năm ngoái, nhiều người lo ngại dân số già của Nhật Bản khiến đất nước này đặc biệt dễ bị tổn thương. Nhưng số ca mắc và tử vong ở Nhật thấp hơn nhiều so với Mỹ và Tây Âu.

Nhật Bản là quốc gia có dân số già nhất thế giới.

Tính đến ngày 24.2.2021, Nhật Bản ghi nhận gần 7.600 trường hợp tử vong do COVID-19, số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày là khoảng 1.200. Số ca lây nhiễm hàng ngày chưa bao giờ vượt quá 8.000.

Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong và 28 triệu ca mắc COVID-19. Các trường hợp tử vong do các nguyên nhân khác ngoài COVID-19 ở Mỹ cũng tăng lên, có thể vì mọi người né tránh các cơ sở y tế. [Đọc thêm: 'Siêu biến thể' COVID tại Anh đang hoành hành ở Mỹ: Giám đốc CDC Mỹ cảnh báo thời điểm ‘thống trị']

Tuổi thọ của người Mỹ đã giảm hẳn một năm trong sáu tháng đầu năm 2020, mức giảm lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Người dân Nhật Bản đeo khẩu trang phòng chống COVID-19.

Lý do của sự sụt giảm số người tử vong ở Nhật Bản

Dữ liệu gần đây nhất của chính phủ Nhật Bản không phân tỷ lệ tử vong theo các hạng mục liên quan, vì vậy rất khó để nói chắc chắn điều gì đã gây ra sự giảm số lượng người tử vong.

Tuy nhiên, dữ liệu từ đầu năm cho thấy nguyên nhân phần lớn là sụt giảm đáng kể của các bệnh về đường hô hấp – khả năng là một tác dụng phụ của đeo khẩu trang và giãn cách xã hội khá phổ biến ở Nhật.

Mặc dù khẩu trang vốn đã là một hình ảnh phổ biến ở Nhật Bản, nhưng trong năm qua, chúng đã trở thành một biện pháp phòng chống COVID-19 tích cực.

Tính đến ngày 24.2.2021, Nhật Bản ghi nhận gần 7.600 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận hơn 500.000 ca tử vong.

Quốc gia này cũng đã áp dụng rộng rãi các biện pháp khác để ngăn chặn sự lây truyền của COVID-19: đặt nước rửa tay ở lối vào hầu hết các trung tâm thương mại và nơi làm việc, tuân thủ rộng rãi các khuyến nghị của chính phủ để tránh "3C": closed spaces, crowded places and close contact with others (tạm dịch: không gian kín, địa điểm đông người và tiếp xúc gần với người khác).

Một yếu tố khác, nhỏ hơn, góp phần làm giảm số người tử vong của Nhật Bản có thể là do tai nạn giao thông giảm vì ít người ra đường hơn, đặc biệt là khi chính phủ hai lần ban bố tình trạng khẩn cấp. Số người chết vì tai nạn đường bộ giảm gần 12% vào năm 2020, xuống còn 2.839 người, theo số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Đây là con số thấp nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1948.

[Đọc thêm: Trẻ em thường đánh bại SARS-CoV-2 tốt hơn người lớn – Vì sao có sự ngược đời này?]

Nhật Bản không phải quốc gia duy nhất nhận thấy những ‘lợi ích phụ’ vi từ các biện pháp chống COVID-19. Theo một nghiên cứu của Đại học Oxford và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, số người tử vong ở Trung Quốc bên ngoài ổ dịch Vũ Hán đã giảm nhẹ trong ba tháng đầu năm 2020.

Trong khi sự sụt giảm số người tử vong ở Nhật Bản là một diễn biến đáng khen ngợi, vẫn có một số dấu hiệu đáng ngại. Số vụ tử tự trong năm ngoái đã gia tăng, đặc biệt là ở phụ nữ. Cụ thể, số người tự tử đã tăng 4% vào năm 2020 so với năm trước đó. Ở phụ nữ, mức tăng là gần 15%.

Các chuyên gia nghi nguyên nhân là căng thẳng liên quan đến đại dịch, bao gồm mất việc làm, sự cô lập và gánh nặng gia đình với phụ nữ ngày càng tăng.

Tỉ lệ sinh ở Nhật Bản tiếp tục giảm trong năm 2020, cho thấy đại dịch có khả năng làm tăng tốc độ giảm dân số của Nhật Bản. Dân số Nhật hiện là 126 triệu người. Theo dự đoán của chính phủ, dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 100 triệu vào năm 2053 và 88 triệu vào năm 2065.

(Nguồn: New York Times)