Ngày 15-10, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho hay vừa xử lý 6.000 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày.



31 camera AI đã được lắp đặt ở trung tâm TP HCM.

Trước đó, ngày 11-10, PC08 tổ chức Lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong đó tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy theo phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Sau 4 ngày, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm; gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cho gần 1.900 trường hợp chủ phương tiện và người vi phạm. Trong đó vi phạm về tốc độ gần 900 trường hợp; lưu thông trên vỉa hè gần 400 trường hợp; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định hơn 520 trường hợp;…

PC08 cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyên đề cao điểm, tăng cường thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa kéo giảm tai nạn giao thông, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.