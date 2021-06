Trong 3 ngày, 27 người tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca ở Đài Loan: Bác sĩ nói gì?

27 người tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca

Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống Covid-19 Đài Loan, hiện có 1,24 triệu liều vắc-xin AstraZeneca (AZ) do Nhật Bản viện trợ đã bắt đầu tiêm từ ngày 15/6.

Chỉ trong ba ngày, đã có 27 người tử vong bất ngờ sau khi tiêm vắc xin. Hầu hết trong số người tử vong này là người lớn tuổi.

Mặc dù chưa thể xác nhận vắc xin AZ có sự liên quan hay không nhưng thông tin này đã làm dấy lên nghi ngờ của công chúng.

Nếu không tiêm phòng, người cao tuổi dễ mắc Covid-19 và tiến triển bệnh nặng, còn nếu tiêm phòng lại có thể gặp rủi ro. Tiêm hay không tiêm phòng trở thành một vấn đề khó, vậy cần phải làm sao?

Ngay sau khi bắt đầu tiêm vắc xin, các trường hợp người cao tuổi tử vong thương tâm sau khi tiêm đã được báo cáo ở nhiều nơi.

Cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân dựa trên các yếu tố liên quan

Tính đến tối ngày 17/6, 27 người đã tử vong sau khi tiêm vắc xin ở Đài Loan. Theo bác sĩ Vương Minh Cự, Phó giám đốc Trung tâm ung bướu bệnh viện Đại học Đài Loan cho biết, tỷ lệ tử vong được coi là nguy cơ được đưa ra bởi các con số và nhắc nhở công chúng chú ý.

Các bác sĩ của Đại học Đài Loan phân tích tỷ lệ tử vong: Dù có tiêm phòng hay không thì người già cũng sẽ gặp nguy cơ, tiêm có nguy cơ của tiêm, không tiêm có nguy cơ của không tiêm.

Theo thống kê về việc tiêm vắc xin của Cục Kiểm soát dịch bệnh Đài Loan, hiện đã có 97.543 người trên 75 tuổi đã được tiêm vắc xin và tính đến tối ngày hôm qua (17/6), đã có 9 trường hợp tử vong là người trên 80 tuổi.

Nếu tất cả những người đã được tiêm chủng tạm tính là 80 trở lên thì dựa vào số liệu trên, tỷ lệ tử vong là 0,0092%.

Tính đến thời gian chênh lệch mà một số người đã được tiêm chủng nhưng chưa tính đến, chúng tôi đã nhân đôi số lần tiêm chủng và tính được tỷ lệ tử vong là 0,0046%.

Do đó, tỷ lệ tử vong của những người lớn tuổi trên 80 tuổi được tiêm chủng là khoảng. 0,0046% ~ 0,0092%.

Ngoài ra, so sánh số người trên 80 tuổi của cả nước với hơn 860.000 người và 148 người tử vong do Covid-19 trong hai năm qua, tỷ lệ tử vong do nhiễm bệnh mà không tiêm vắc-xin là 0,0172%.

Nếu chúng ta nhìn trực tiếp từ các con số, tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng không tiêm chủng vẫn còn tương đối cao, nhưng ông Vương vẫn đặt câu hỏi: "Đối với những người già trên 80 tuổi này, tiêm chủng có phải là một rủi ro đặc biệt?".

Bác sĩ Vương cũng cho biết, có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trước khi biết kết luận, chẳng phải chúng ta nên có những biện pháp thận trọng hơn, để dùng hết hàng trăm nghìn liều vắc xin AZ còn lại?

Tuy nhiên, trước sự nghi ngờ và hoang mang của dư luận, chuyên gia He Meixiang, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Y sinh Academia Sinica, cũng có một phương pháp tính toán khác, kêu gọi những người lớn tuổi "đừng sợ hãi trước những con số".

Tiêm hay không tiêm vắc xin đều có những rủi ro

Bà chỉ ra rằng Đài Loan có dân số 143.322 người trên 90 tuổi. Theo Cơ quan Nội vụ Đài Loan, tỷ suất tử vong bởi mọi nguyên nhân của người già trên 90 tuổi vào năm ngoái là 191/1.000. Nói cách khác, trung bình mỗi ngày có khoảng 75 người già trên 90 tuổi chết vì các căn bệnh khác nhau.

Nếu thời gian này được tiêm vắc xin trong 5 ngày và được tính theo tỷ lệ 100% thì mỗi ngày sẽ có 15 người tiêm chủng tử vong; nếu sử dụng tỷ lệ 50% thì sẽ có 7 người tiêm chủng chết cùng ngày khi tiêm vắc xin.

Kết luận của bà He Meixiang là: "Đây hoàn toàn là một phép tính xác suất, chỉ để giúp những người lớn tuổi hiểu tõ hơn và đừng sợ hãi bởi những con số". Đối với những suy luận nhân quả khác, bà cho rằng cần có thêm thông tin.

Chuyên gia truyền nhiễm: Chúng ta nên theo dõi các trường hợp huyết khối

Chuyên gia Lin Shibi, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại một bệnh viện lớn của Đài Loan cho biết: "Không có lý gì khi các quốc gia khác đã tiêm hàng chục triệu liều không gặp vấn đề. Chỉ có chúng ta mới gặp vấn đề".



Một số lượng lớn vắc xin AZ đã được sử dụng ở Vương quốc Anh, Châu Âu và Hàn Quốc, họ không thấy xảy ra trường hợp giống như ở Đài Loan với một số lượng lớn người già tử vong, nhưng không phải là không có tử vong.

Do vậy, đối với những trường hợp tử vong, nguyên nhân tử vong sẽ được làm rõ từng trường hợp một là có liên quan đến vắc xin hay không.

Biểu đồ số ca tử vong do Covid-19 tại Đài Loan theo ngày (bảng trên), Biểu đồ số ca tử vong theo độ tuổi ở Đài Loan (bảng dưới)

Mọi vấn đề đều cần ghi nhận và tiếp tục nghiên cứu

Ông cho rằng nên mổ xẻ cụ thể nguyên nhân từ những trường hợp này theo nguyện vọng của người nhà để xác định xem nguyên nhân tử vong có liên quan đến vắc xin hay không.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm nước ngoài, chuyên gia Lin Shibi chỉ ra rằng cho đến nay vắc xin AZ sẽ gây tử vong ở nhóm giảm tiểu cầu và huyết khối TTS, nhưng điều này chủ yếu xảy ra ở những người trẻ hơn và chỉ bắt đầu 4 ngày sau khi tiêm là có các triệu chứng, khác với nhiều trường hợp tử vong bất ngờ ở Đài Loan.

Nếu đó là nguyên nhân gây tử vong ngay lập tức, nhiều khả năng là sốc phản vệ nặng, nhưng hầu hết điều này xảy ra trong vòng nửa giờ sau khi tiêm, đó là lý do tại sao cần quan sát tại chỗ nửa giờ sau khi tiêm vắc xin.

Một khi dị ứng xảy ra sốc phản vệ, chỉ cần có thể phát hiện ra nó ngay lập tức và cho sử dụng thuốc hoặc sơ cứu, người bệnh có thể được cấp cứu nhanh chóng.

Chuyên gia Lin Shibi cũng cho rằng điều mà trung tâm chỉ huy cần làm hơn là nên theo dõi 5 trường hợp đã được xác nhận nhiễm Covid-19 và 2 trường hợp nghi ngờ huyết khối ở Đài Loan đã tích lũy từ trước đến nay, vì tỷ lệ mắc bệnh không thấp hơn nhiều so với các nước Châu Âu.

Rốt cuộc là chứng huyết khối xảy ra ở nhóm tuổi nào, xảy ra ở bộ phận nào trên cơ thể, sau cách điều trị tiếp theo là gì hoặc tử vong trong tình huống nào? Ông cho rằng thông tin này rất quan trọng và cần được báo cho người dân càng sớm càng tốt.

