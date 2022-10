Trốn việc ở bệnh viện công, bác sĩ xuống Tiền Giang làm phòng khám tư

Bảng thông tin tại phòng khám đa khoa Sài Gòn Gò Công, với tên của nhiều bác sĩ đến từ các bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: T. DƯƠNG

Thứ hai, ngày 12-9, hơn 6h sáng, tại phòng khám đa khoa Sài Gòn Gò Công (số 6/5 Nguyễn Trọng Dân, khóm 4, phường 3, thị xã Gò Công, Tiền Giang), nhiều người bệnh đã ngồi đợi trước cửa phòng khám.



Ngày nào cũng có bác sĩ công ở phòng khám tư

Bảng ghi lịch khám bệnh tại đây ghi rõ tên nhiều bác sĩ (BS) đến từ các bệnh viện công ở TP.HCM. Phần lịch nội soi ghi BS CK1 Hữu An (thứ hai, thứ ba, chủ nhật), BS CK1 Xuân Tư (thứ tư), BS CK2 Xuân Trường (thứ năm, thứ bảy), BS Lê Minh (thứ sáu). Theo tìm hiểu, cả bốn BS này đều đang làm việc tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Gần 8h cùng ngày, BS An có mặt và bắt đầu khám cho những bệnh nhân mắc bệnh về ung bướu. Sau đó, BS An qua phòng nội soi. Chúng tôi đăng ký khám nang ở cổ. BS An chỉ định đi siêu âm.

Nhìn kết quả siêu âm, BS An nhận xét nang này nhỏ chưa cần mổ nhưng cần theo dõi định kỳ 6 tháng/lần, còn nếu muốn có thể châm kim thử tế bào. BS An cho hay lịch làm việc của ông tại phòng khám này là vào thứ hai, thứ ba, chủ nhật.

Hơn 7h ngày 15-9 (thứ năm), BS CK 2 Nguyễn Xuân Trường - phó khoa ung bướu Bệnh viện TP Thủ Đức - đã có mặt tại phòng khám đa khoa Sài Gòn Gò Công để khám ung bướu và nội soi cho bệnh nhân. BS Trường tiểu phẫu một bệnh nhân, sau đó qua phòng khám 14 để khám ung bướu và qua phòng bên cạnh để nội soi cho bệnh nhân.

Ngày 21-9, chúng tôi mới hẹn gặp được ông Lê Minh Trí, giám đốc phòng khám đa khoa Sài Gòn Gò Công. Ông Trí cho biết phòng khám đã hoạt động được hơn hai năm. Phòng khám đa khoa Sài Gòn Cai Lậy cũng thuộc một chuỗi với phòng khám này.

Theo ông Trí, trong tuần BS An có ba buổi khám tại phòng khám ở Gò Công, có khi đến phòng khám Cai Lậy khám một buổi. Tương tự, BS Trường khám hai buổi tại phòng khám Gò Công và một buổi (thứ sáu) ở phòng khám Cai Lậy.

Theo ông Trí, BS sẽ được trả 1,5 triệu đồng cho một ngày khám. Ngoài khoản "cứng" này, các BS còn được trả thêm một khoản tính theo số lượng bệnh nhân đến khám trong ngày.

Gọi bất ngờ, không thấy bác sĩ đâu

Sáng 27-9, chúng tôi có buổi hẹn làm việc với lãnh đạo Bệnh viện TP Thủ Đức. Khi được phản ánh có bốn BS trong bệnh viện trốn việc ở bệnh viện xuống phòng khám tư khám bệnh và hôm nay là ngày làm việc của BS An ở phòng khám tư này, ông Vũ Trí Thanh, phó giám đốc điều hành Bệnh viện Thủ Đức, đề nghị bà Trần Thị Thủy Tiên, phó phòng tổ chức cán bộ của bệnh viện, kiểm tra dưới khoa ung bướu xem BS An có đi làm hay không.

Dưới khoa báo lên hiện BS An không có mặt ở khoa.

Khi bà Thủy Tiên gọi điện cho BS An (và phát loa cho mọi người cùng nghe), bà Thủy Tiên hỏi: "BS An hôm nay nghỉ có báo cho trưởng khoa hay không?". "Thứ ba không có làm ở bệnh viện, chỉ cho thuốc xong rồi về" - BS An trả lời.

Ông Thanh hỏi: "Sáng nay cho thuốc, ông có ghi hồ sơ không?". "Có ghi hồ sơ...,", BS An trả lời. Ông Thanh đề nghị BS An có mặt tại bệnh viện liền, BS An hẹn khoảng một tiếng sau sẽ có mặt vì "có việc nhà". Hơn 1 giờ 20 phút sau đó, BS An vẫn không có mặt tại bệnh viện. Cũng không có hồ sơ nào được BS An ký trong ngày.

Bà Thủy Tiên cho biết bệnh viện đã kiểm tra các đơn xin phép hành nghề chuyên môn ngoài giờ của tất cả BS trong bệnh viện. Cả bốn BS mà PV báo Tuổi Trẻ phản ánh đều không có đơn gửi xin phép làm việc ngoài giờ ở tỉnh.

Theo ông Thanh, sáng 28-9 phòng tổ chức cán bộ của bệnh viện đã làm việc với bốn BS này. Cả bốn BS đã viết tường trình và đều thừa nhận có tham gia khám tại phòng khám Sài Gòn Gò Công. BS An báo trung bình một tuần khám từ 2-3 ngày, BS Trường khám 2-3 ngày, hai BS còn lại chỉ khám 1 buổi/tuần.

BS Trường bắt đầu xuống khám từ hai tháng qua, các BS còn lại bắt đầu xuống làm từ tháng 3-2022. Cả bốn BS đều nhận sai và nêu lý do khó khăn về kinh tế.

Ông Thanh cho biết sắp tới bệnh viện sẽ lập các đội thường xuyên đi kiểm tra đột xuất về việc tuân thủ giờ giấc và thực hiện quy chế của bệnh viện. Bệnh viện cũng sẽ triển khai chấm công bằng dấu vân tay ngày hai lần. Bệnh viện cũng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp này.