Trốn vào khu phong tỏa vì dịch Covid-19 để trốn truy nã

Ngày 30/7, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Bá Tùng (SN 1976, trú phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tùng là đối tượng bị Công an quận Hải Châu phát lệnh truy nã vào ngày 12/7.

Cơ quan điều tra cho biết trước đó vào ngày 12/5, Tùng bị lực lượng 8394 Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) bắt quả tang đang trộm sắt thép tại một công trình xây dựng trên đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tùng sau đó bị tạm giam để phục vụ điều tra nhưng được gia đình bảo lãnh và cam kết ở nhà. Tuy nhiên, người này đã rời khỏi địa phương và đi đâu làm gì gia đình không rõ.

Do vậy, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Bá Tùng về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi bị bắt, Tùng khai nhận được gia đình bảo lãnh ra ngoài thì lập tức có ý định trốn vào miền Nam làm thuê nhưng vì dịch Covid – 19 bùng phát nên không đi được. Tùng biết phường Hoà Khánh Bắc bị phong tỏa y tế vì dịch Covid-19 ở nên trốn vào ở tại một khu trọ để chờ tình hình dịch tạm lắng.

Công an quận Hải Châu trong quá trình truy tìm đối tượng truy nã đã nắm được vị trí nơi Tùng ẩn nấp và tiến hành bắt giữ khi phường Hoà Khánh Bắc được gỡ lệnh phong toả.