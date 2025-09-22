Triều Tiên tuyên bố có 'vũ khí bí mật'

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đã mua sắm các loại vũ khí tối tân, có khả năng tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của đất nước.

Trong chuyến thị sát các cơ sở quân sự, ông đã nhấn mạnh những tiến bộ trong việc phát triển tàu khu trục và hiện đại hóa các thành phần thuộc kho vũ khí chiến lược.

Theo truyền thông Triều Tiên, các thiết bị quân sự mới này sẽ "nâng cao đáng kể tiềm lực chiến đấu của quân đội", bao gồm các yếu tố cho lực lượng hải quân và hệ thống hạt nhân. Chủ tịch Kim Jong-un lưu ý rằng những bước đi như vậy là cần thiết để chống lại mối đe dọa từ bên ngoài.

Cùng lúc đó, nhà lãnh đạo bày tỏ sự cởi mở trong việc liên lạc với Washington, nhưng chỉ với điều kiện Bình Nhưỡng được xóa bỏ yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un phát biểu: "Nếu Hoa Kỳ từ bỏ nỗi ám ảnh vô lý về phi hạt nhân hóa của mình và chấp nhận thực tế cũng như mong muốn chung sống hòa bình thực sự, thì không có lý do gì chúng tôi không ngồi vào bàn đàm phán với họ".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định sức mạnh hạt nhân.

Theo ông Kim Jong-un, việc phát triển tiềm năng hạt nhân đã giúp Triều Tiên đạt được "mức độ an ninh cao nhất" trong lịch sử.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự gần đây giữa Mỹ và Hàn Quốc, mà Bình Nhưỡng coi là một hành động khiêu khích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố quyết tâm sử dụng vũ khí hạt nhân nếu hệ thống răn đe của nước này thất bại và đe dọa sẽ phá hủy ngay lập tức các cơ sở quân sự ở Hàn Quốc và các đối tác của nước này.