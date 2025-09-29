Triều Tiên sẽ giúp Nga 'hồi sinh' dự án máy bay An-148?

Phiên bản cơ sở của An-148 được thiết kế để chở tới 83 hành khách trên phạm vi 4.400 km, ngoài ra nhiều phiên bản khác cũng đã được hình dung.

Ví dụ, An-148-200 với thân kéo dài được thiết kế để chở tới 100 hành khách. Phiên bản vận tải An-148T, với cửa hàng hóa bên hông và đường dốc phía sau sẽ có sức nâng 15-20 tấn.

Bên cạnh đó còn có phiên bản "bệnh viện bay" An-148-100EM được phát triển cho Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, hay An-168MP được thiết kế để hoạt động như một máy bay tuần tra hàng hải.

Năm 2015, người tiền nhiệm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố An-148 sẽ là chuyên cơ chính thức của ông.

Ngoài ra 2 chiếc An-148-100V đã được giao cho Triều Tiên phục vụ trong hãng hàng không quốc gia Air Koryo, loại máy bay này cũng giữ vai trò phương tiện đi lại cá nhân cho Chủ tịch Kim Jong-un.

Nga có thể giao công nghệ sản xuất máy bay chở khách An-148 cho Triều Tiên?

Trong bối cảnh tồn tại tiềm năng hợp tác sản xuất với Triều Tiên, như Phó Thủ tướng Nga Dennis Manturov đã đề cập trước đó, cần thảo luận về triển vọng chưa chắc chắn của việc cải tạo và đổi thương hiệu giả định cho chiếc An-148 được Nga - Ukraine sản xuất.

Nga có tài liệu về An-148, từng được sản xuất tại Voronezh. Tài liệu kỹ thuật về động cơ D-436 hiện do Hiệp hội sản xuất động cơ Ufa (UMPO) và Doanh nghiệp nhà nước Salyut nắm giữ. Nga không thực sự cần loại động cơ này, vì họ đang dựa vào loại PD-8 hiện đại hơn lắp trên Superjet và Be-200.

Nhưng công nghệ sản xuất D-436 cùng với tài liệu kỹ thuật về An-148 có thể cung cấp cho Bình Nhưỡng mà không có rủi ro hoặc tổn thất đáng kể, khi họ đã chứng tỏ là đồng minh trung thành nhất của Moskva.

Do các lệnh trừng phạt phương Tây, chiếc máy bay Nga - Ukraine này sẽ không được sử dụng ngoài lãnh thổ Triều Tiên, và có thể cả Iran và Belarus.

Tuy nhiên các đồng minh và đối tác của Nga sẽ có thể dựa vào để giải quyết vấn đề với đội bay già cỗi của họ.

Và thậm chí nước Nga có thể tự mua máy bay An-148 từ Triều Tiên nếu lịch trình sản xuất 1.000 phi cơ chở khách nội địa lại bị trì hoãn đôi chút, nhất là khi thông qua ví dụ về ngành công nghiệp đóng tàu, Triều Tiên đã chứng minh rằng họ có khả năng hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và đúng tiến độ.