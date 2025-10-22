HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo

Minh Hạnh |

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía đông, quân đội Hàn Quốc cho biết, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, vụ phóng hướng về vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên.

Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6.

Lần gần nhất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là vào ngày 8/5, khi nhiều tên lửa tầm ngắn được phóng từ bờ biển phía đông.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo- Ảnh 1.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa hồi tháng 5 của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên bác bỏ lệnh cấm quốc tế do Mỹ và Hàn Quốc cùng nhiều nước khác thúc đẩy nhằm vào chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này.

Trong lễ duyệt binh mừng kỷ niệm thành lập Đảng Lao động hồi đầu tháng 10, Triều Tiên đã trình làng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất.

