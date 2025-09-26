Triệu tập ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik tạo bất ngờ?

HLV Kim Sang-sik khả năng sẽ gây bất ngờ lớn khi công bố danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal vào tháng 10 tới. Theo một số nguồn tin, HLV Kim đã quyết định thay đổi một cách đáng kể đội hình, hướng đến việc trẻ hóa lực lượng bằng các cầu thủ trẻ và những cái tên Việt kiều. Đây là một động thái chiến lược nhằm tái cấu trúc đội tuyển trong bối cảnh nhiều cầu thủ kỳ cựu không còn giữ được phong độ tốt tại V.League hoặc gặp chấn thương.

Một số cựu binh như Xuân Son, Vỹ Hào, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài và Văn Thanh... đang chấn thương. Bên cạnh đó, một số trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh và Quang Hải cũng đang gặp vấn đề sức khỏe, khiến khả năng tham gia đội tuyển của họ trở nên bất định. Các cái tên như Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Nguyễn Filip thì thiếu phong độ ổn định nên cơ hội lên tuyển cũng thu hẹp.

Mặc dù phải đối mặt với một số khó khăn về lực lượng, HLV Kim Sang-sik tỏ ra khá tự tin khi nhận định rằng hai trận đấu với Nepal không đặt ra nhiều áp lực cho đội tuyển, chủ yếu bởi đối thủ này được đánh giá là không mạnh. Đội tuyển Việt Nam sẽ có lợi thế khi thi đấu trên sân nhà tại Bình Dương vào ngày 9/10 và sân Thống Nhất vào ngày 14/10.

Trong những cái tên U23 có thể được lên ĐTQG, các cầu thủ như thủ môn Trung Kiên, Hiểu Minh và Nhật Minh được kỳ vọng nhiều. Điều này không chỉ tạo cơ hội cho họ cọ xát thực tế mà còn hướng tới việc chuẩn bị cho SEA Games 33 với mục tiêu giành huy chương vàng.

Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân vào ngày 4/10 và có một khoảng thời gian 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu lượt đi gặp Nepal. Hiện tại, đội đang xếp thứ hai bảng F với một trận thắng và một trận thua, vì vậy, hai trận đấu sắp tới rất quan trọng trong việc duy trì hy vọng cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Nhìn chung, sự trẻ hóa và thay đổi này từ HLV Kim Sang-sik không chỉ tạo ra hy vọng mới cho đội tuyển mà còn là bước đi cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.