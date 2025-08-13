Ngày 12/8, Công an phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình triệu tập 3 nam thanh niên gồm V.T.T. (SN 2001), N.V.K. (SN 1997), cùng trú tại phường Phủ Lý) và N.V.S. (SN 1992, trú phường Hà Nam) để xác minh, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ, thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Công an triệu tập 3 thanh niên dàn dựng clip, giả gái đóng 'cảnh nóng' trên xe Mercedes. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Tối 11/8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi ghế phụ ô tô có hành vi nhạy cảm với tài xế khi xe đang di chuyển trên đường Lê Duẩn, thuộc địa phận phường Phủ Lý. Clip nhanh chóng lan truyền, thu hút lượng lớn người xem, kèm theo nhiều bình luận chỉ trích vì nội dung phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhận định vụ việc có ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, Công an phường Phủ Lý báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, công an xác định đoạn clip do 3 thanh niên dàn dựng. Nhóm này bàn bạc, viết kịch bản và phân công vai diễn, trong đó một người giả gái để đóng vai nữ chính. Cả nhóm thực hiện cảnh “nhạy cảm” trên ô tô, quay lại rồi đăng lên mạng xã hội với mục đích “câu view”, tăng lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Hình ảnh đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên ô tô lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Tại cơ quan công an, 3 nam thành niên thừa nhận hành vi vi phạm, bày tỏ sự hối hận, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ clip và cam kết không tái phạm.

Công an phường Phủ Lý tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020, hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, nội dung xuyên tạc, vu khống, phản cảm hoặc trái thuần phong mỹ tục đều bị xử phạt nghiêm. Quy định này cũng áp dụng đối với việc cổ súy mê tín dị đoan, đăng tải nội dung dâm ô, đồi trụy, hình ảnh kinh dị, bạo lực, hoặc phát tán thông tin gây hoang mang trong dư luận, kích động tệ nạn xã hội. Ngoài ra, hành vi chia sẻ tác phẩm, xuất bản phẩm không được phép lưu hành, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ bị cấm hay thể hiện sai chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ cũng thuộc nhóm vi phạm. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm là từ 10 đến 20 triệu đồng, trong khi cá nhân vi phạm bị phạt 5 đến 10 triệu đồng; mức xử phạt trung bình thường áp dụng là 7,5 triệu đồng.



