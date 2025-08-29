Triển vọng tái hiện lịch sử

Minh họa/INT

Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Phát biểu ngay sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Hàn Quốc ngày 26/8, Tổng thống Trump tuyên bố rõ thời điểm muốn tái ngộ người đứng đầu Triều Tiên là ngay trong năm 2025. Một trong những lý do thúc đẩy ông có kế hoạch tái hiện lịch sử cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần này là do quan điểm hòa giải của tân Tổng thống Hàn Quốc.

Theo ông Trump đánh giá, Tổng thống Lee Jae Myung là người có xu hướng muốn giải quyết cuộc xung đột với Triều Tiên nhiều hơn so với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc khác trước đây mà ông từng làm việc. Trước đó hôm 18/8, ông Lee cũng đã kêu gọi triển khai các thỏa thuận hiện có với Triều Tiên nhằm khôi phục quan hệ Liên Triều vốn bị đóng băng kể từ năm 2019 do căng thẳng.

Do đó nhà lãnh đạo Hàn Quốc tỏ ra rất hào hứng với ý tưởng Tổng thống Trump muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ông Lee đã đưa ra lời mời chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới và gợi ý ông nên gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên ngay trong dịp này.

Thậm chí Tổng thống Hàn Quốc còn bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Tháp Trump được xây dựng ở Triều Tiên cùng các sân golf để ông có thể đến đó chơi môn thể thao này. Ý tưởng này mang nhiều hình ảnh thể hiện cho sự hào hứng của ông Lee đối với cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều hơn là thực tế, vì với bối cảnh hiện nay, việc xây dựng một công trình của Mỹ như vậy ở Triều Tiên là gần như không thể.

Ngoài sự thay đổi trong chính sách với Triều Tiên của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, một lý do khác khiến cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un trong thời gian tới có khả năng diễn ra là việc hai nhà lãnh đạo này vốn không hề xa lạ với nhau.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Donald Trump không những ghi dấu ấn lịch sử là Tổng thống Mỹ đầu tiên có cuộc hội đàm trực tiếp với một nhà lãnh Triều Tiên mà thậm chí ông còn thực hiện việc này đến 3 lần, trong đó có một lần tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Ngay cả khi rời Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump vẫn nhiều lần nhắc về mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Đại diện chính quyền Bình Nhưỡng là bà Kim Yo Jong, quan chức hàng đầu phụ trách chính sách đối ngoại của Triều Tiên, hồi cuối tháng 7 vừa qua cũng khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump là “không tệ”.

Đây là những điều kiện khá thuận lợi để ông Trump có thể tái hiện lại cuộc gặp trực tiếp với ông Kim Jong Un ngay trong năm nay như mong muốn của ông. Cộng thêm chất xúc tác là chính quyền mới ở Hàn Quốc có xu hướng muốn khôi phục quan hệ với Bình Nhưỡng càng khiến cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều như vậy chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một yếu tố quan trọng khác khiến cuộc gặp này nhiều khả năng xảy ra là tính cách muốn đối thoại trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump để giải quyết các bất đồng. Điển hình là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska vừa qua đã cho thấy khả năng vượt qua các rào cản để thực hiện các cuộc đối thoại chưa từng có của ông Trump. Do đó một cuộc gặp tiếp theo giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên là điều sẽ không gây nhiều bất ngờ.