Trẻ tử vong khi hóc hạt vải: Cách sơ cứu cha mẹ cần thuộc lòng

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày 19/5, trong lúc ở nhà với người thân, cháu Mai Huy K. (SN 2018) lấy quả vải để ăn. Trong lúc ăn, cháu K không may bị hóc hạt vải. Phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu K. đến Trạm Y tế xã để cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau đó.

PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt Hà Nội cho biết dị vật đường thở rất hay gặp, nhất là ở trẻ nhỏ. BS An cho biết thường tai nạn xảy ra ờ trẻ khi vừa ăn vừa cười, ăn không đúng cách gây bít tắc đường thở và nạn nhân có thể tử vong nhanh chóng.

Nguyên nhân hay gặp dị vật đường thở đó là sặc: sữa, cháo, cơm. Nhiều trường hợp hóc, hít vào đường thở các vật nhỏ như hạt dưa, hột đậu phộng, thạch, hạt nhãn, vải, chôm chôm…

PGS Nguyễn Thị Hoài An.

Các dấu hiệu nhận biết dị vật đường thở đó là bình thường trẻ đang khoẻ mạnh nhưng bỗng xuất hiện hội chứng xâm nhập: ho sặc sụa, tím tái, khó thở.

Sơ cứu dị vật đường thở là cách nhanh nhất để cứu nạn nhân. Thời gian tính từng giây. PGS An cho biết nếu nạn nhân còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thờ: nên đặt ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra.

Nếu nạn nhân tím tái, khó thở, không khóc hoặc khóc yếu, nhanh chóng gọi cấp cứu và tiến hành thủ thuật sơ cứu.

* Trẻ dưới 2 tuổi: phương pháp vỗ lưng ấn ngực

- Đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp trên cánh tay trái, giữ chặt đầu và cổ trước bằng bàn tay trái.

- Dùng gót bàn tay phải vỗ 5 cái thật mạnh vỗ lưng trẻ ở khoảng giữa hai bả vai.

Sơ cứu cho trẻ dưới 2 tuổi.

- Sau đó lật ngửa trẻ sang tay phải, nếu còn khó thở, tím tái, dùng hai ngón tay trái ấn mạnh ở vùng 1/2 dưới xương ức 5 cái.

- Nếu dị vật vẫn chưa rơi ra ngoài, hãy lật người trẻ lại tiếp tục vỗ lưng. Luân phiên vỗ lưng và ấn ngực cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc được.

* Người lớn và trẻ lớn: thủ thuật Heimlich.

Trường hợp trẻ còn tỉnh:

+ Đứng sau lưng trẻ, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng trẻ. Nắm chặt bàn tay làm thành một quả đấm đặt ở vùng thượng vị, ngay dưới chóp xương ức, phía trên rốn.

+ Ẩn 5 cái dứt khoát theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên, mạnh và nhanh. Có thể lặp lại 6-10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc la được.

Trẻ hôn mê:

+ Để trẻ nằm ngửa, quỳ xuống dạng 2 chân cạnh đùi nạn nhân.

+ Đặt gót một lòng bàn tay lên vùng thượng vị, dưới chóp xương ức, đặt tiếp bàn tay thứ hai chồng lên bàn tay thứ nhất.

+ Ấn 5 cái dứt khoát, mạnh và nhanh vào bụng theo hướng từ dưới lên trên.

+ Có thể lặp lại 6-10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở.

PGS An lưu ý nếu nạn nhân ngưng thở, phải thổi ngạt hai cái chậm trước và xen kẽ thổi ngạt khi làm thủ thuật Heimlich hay vỗ lưng ấn ngực cho tới khi bệnh nhân thở lại hoặc la khóc được. Sau khi lấy được dị vật hoặc nạn nhân la khóc được, vẫn phải đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra.

Khi thấy nạn nhân hóc dị vật, đừng can thiệp nếu nạn nhân vẫn còn có thể ho, thở hay la, khóc được. Không móc vật lạ ra và dịch chuyển nó nếu bạn không thể thấy được nó vì có nhiều khả năng dị vật rơi vào sâu hơn.