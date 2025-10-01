Trẻ mắc hô hấp ở TP.HCM liên tục tăng, cảnh báo nguy cơ chuyển nặng

Ghi nhận tại các bệnh viện nhi đồng ở TP.HCM, số bệnh nhi nhập viện do các bệnh về đường hô hấp liên tục gia tăng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp do phụ huynh chủ quan cho trẻ nhập viện trễ khiến bệnh diễn tiến nặng phải điều trị hồi sức tích cực.

Bé N.T.K (2 tháng tuổi, ngụ Đồng Nai) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, trong tình trạng ho, chảy dịch mũi, sốt cao không hạ. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé viêm phổi nặng, cần nhập viện điều trị hồi sức tích cực.

Nhiều trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM.

Mẹ bé cho biết, chị bị cảm đã nhiều ngày nay, có thể do không cách ly nên bệnh lây qua bé.

“Ở nhà bé chảy dịch mũi liên tục, có biểu hiện khó thở, tôi cũng hút dịch mũi và nhỏ thuốc mũi cho bé những không bớt. Tới hôm qua, bé càng lúc càng sốt cao nên gia đình đưa bé xuống bệnh viện cấp cứu”, mẹ của bệnh nhi cho biết thêm.

Ghi nhận tại khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy, số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp có xu hướng tăng cao. Hiện khoa đang điều trị nội trú cho 200 trẻ, tăng từ 30 - 40% so với thời điểm đầu tháng 9, trong đó khoảng 10% bệnh nhi bệnh nặng phải nằm phòng cấp cứu, thở oxy.

Bác sĩ CKII Lê Thị Thanh Thảo, Phó khoa Hô hấp 1, cho biết: “TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đang bước vào thời điểm giao mùa, mới đây nhất là ảnh hưởng của các cơn bão dẫn đến mưa nhiều càng tạo điều kiện cho các mầm bệnh sinh sôi và phát triển. Ở khoa Hô hấp ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh là các trẻ nhỏ dưới 2 tháng tuổi với các bệnh phổ biến như viêm phổi, hen suyễn, viêm phế quản…Vì các bé còn nhỏ, sức đề kháng yếu nên bệnh rất dễ chuyển nặng.”

Tại khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, cũng ghi nhận số trẻ mắc bệnh đường hô hấp gia tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

TS.BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trẻ điều trị tại khoa chủ yếu nhiễm trùng hô hấp, trong đó nhiều trẻ viêm hô hấp nặng, đặc biệt là viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Ngoài những trẻ nặng phải điều trị nội trú, các trường hợp triệu chứng nhẹ hơn được chỉ định điều trị ngoại trú để tránh quá tại và lây chéo trong bệnh viện.

Trẻ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp tăng cao tại TP.HCM.

“Phần lớn trẻ đến từ các tỉnh thành lân cận, đáng lo ngại là nhiều phụ huynh còn chủ quan, cho rằng cảm cúm thông thường nên tự mua thuốc cho trẻ uống hoặc dùng các bài thuốc dân gian không có kiểm chứng dẫn đến trường hợp trẻ chuyển nặng mới cho nhập viện. Lúc này việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn, trẻ cũng dễ có những biến chứng nguy hiểm” , Bác sĩ Trần Anh Tuấn thông tin.

Theo các chuyên gia, bệnh hô hấp sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới khi thời tiết bắt đầu trở lạnh và mưa nhiều vào thời điểm cuối năm.

Trước tình hình ca bệnh tăng cao, bệnh viện cũng đã sẵn sàng các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng nguồn thuốc, giường bệnh, nhân lực… trong trường hợp ca bệnh tăng đột biến.

“Bệnh hô hấp có tính chất chu kỳ qua các năm nên hằng nằm cứ đến mà bệnh là chúng tôi đều đã sẵn sàng các phương án khám và điều trị bệnh cho trẻ. Hiện lượng thuốc còn đủ, khu vực giường bệnh, khu vực cách ly cũng sẵn sàng tăng cường thêm để tránh tình trạng quá tải”, Bác sĩ CKII Lê Thị Thanh Thảo, Phó khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết.

Bệnh hô hấp là nhóm những bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, dù vậy cha mẹ cũng không được chủ quan với nhóm bệnh này. Phần lớn bệnh nhi tử vong do bệnh hô hấp có bệnh nền mạn tính đi kèm như: tiền căn sinh non, bệnh phổi mạn, dị tật bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, bệnh lý huyết học bẩm sinh… Đây là nhóm bệnh lý phức tạp, việc giảm tỷ lệ tử vong của nhóm bệnh này ở trẻ em vẫn là thách thức đối với chuyên ngành nhi khoa, không chỉ của nước ta mà cả các nước phát triển. Bác sĩ khuyến cáo ngay khi trẻ có những triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, nghẹt mũi… phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để kịp thời được thăm khám và có hướng xử trí kịp thời. Phụ huynh tuyệt đối không chủ quan, không tự ý mua thuốc điều trị cho trẻ. Đặc biệt lưu ý các dấu hiệu trở nặng như khi trẻ thở nhanh, lõm lồng ngực, khó thở, tím tái, sốt cao khó hạ, bỏ bú và bỏ ăn.



