Cô Ngô ở Thượng Hải, Trung Quốc đặt dịch vụ đưa đón sân bay thông qua một nền tảng gọi xe, nhưng tài xế tới trễ 8 phút so với giờ hẹn do không quen với lộ trình, khiến cô bị lỡ chuyến bay. Người phụ nữ tin rằng thời gian cô gọi taxi là đủ để đến sân bay kịp giờ nên yêu cầu nền tảng gọi xe bồi thường toàn bộ thiệt hại do đổi chuyển. Điều này làm dấy lên cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Theo New Yellow River, Ngô cho biết cô chọn chuyến bay lúc 6h40 để đi công tác nên đã gọi taxi, hẹn đón lúc 5h40. Tài xế 5h48 mới đón cô vì không quen đường. Cô Ngô đến sân bay lúc 5h56 và quầy làm thủ tục đã đóng lúc 5h55. Bị lỡ chuyến bay, cô phải chi 2.400 nhân dân tệ (khoảng 8,4 triệu đồng) để đổi chuyến.

Người phụ nữ tin rằng thời gian gọi taxi là đủ nên yêu cầu nền tảng gọi xe bồi thường toàn bộ thiệt hại do đổi chuyến. (Ảnh: PIXABAY)

Ngô nói rằng cô rất có kinh nghiệm đi máy bay nhờ các chuyến công tác diễn ra quanh năm, nhà lại khá gần sân bay nên dự định khởi hành lúc 5h40 để đến sân bay lúc 5h50, như vậy cô sẽ có 5 phút để hoàn tất thủ tục. Nếu tài xế đến đúng giờ, cô sẽ có đủ thời gian để lên máy bay. Nữ hành khách cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến lỡ chuyến bay là tài xế vi phạm hợp đồng, anh ta và nền tảng gọi xe phải cùng chịu bồi thường thiệt hại.

Sau khi nhận được khiếu nại, doanh nghiệp đã hoàn lại tiền vé 18 nhân dân tệ (khoảng 60 nghìn đồng) và bồi thường 100 nhân dân tệ (khoảng 350 nghìn đồng), nhưng không chấp nhận yêu cầu bồi thường toàn bộ tổn thất của hành khách. Hai bên thương lượng nhưng không đạt được thỏa thuận.

Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng quận Trường Ninh cho rằng tài xế phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm hợp đồng nếu anh ta đến muộn và khiến hành khách lỡ chuyến bay. Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thông tin gọi xe, nền tảng cần yêu cầu tài xế bồi thường và chính nền tảng có thể đưa ra khoản bồi thường nhất định.

Tuy nhiên, theo Ủy ban Bảo vệ người tiêu dùng quận Trường Ninh, phía hành khách cũng có lỗi. Việc làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa kết thúc 45 phút trước giờ cất cánh nhưng hành khách được khuyến cáo nên đến sân bay trước 90 phút, với một số sân bay lớn là 120 phút. Trong khi đó, cô Ngô chỉ dành 5 phút làm thủ tục nên nguy cơ bị lỡ chuyến quá cao.

Ủy ban cho rằng, khi nhận cuốc xe, tài xế không được lưu ý đến tình huống cấp bách về thời gian, do đó cô Ngô cũng phải chịu trách nhiệm một phần cho sự cố lỡ chuyến.