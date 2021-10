Trẻ 3 tháng mắc COVID-19 nặng kèm tim bẩm sinh vượt "cửa tử" kỳ diệu

Bệnh nhi P.N.T.V (3 tháng tuổi tại huyện Hóc Môn, TP HCM) nhập viện tại Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM trong tình trạng khó thở tím tái cách đây hơn 1 tháng.



Khai thác bệnh sử ghi nhận trẻ bệnh 2 ngày, sốt cao, ho sổ mũi, khò khè, khó thở, mệt, bú kém. Khi nhập viện, trẻ thở mệt, rút lõm ngực nặng, tím môi trên thở oxy, SpO2 78% (bình thường 96-98%), nhịp tim nhanh 168 lần/phút, phổi ran ẩm, tim nghe âm thổi gợi ý bệnh tim bẩm sinh đi kèm, trẻ và mẹ được xét nghiệm test nhanh kháng nguyên tầm soát COVID-19 dương tính và được khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 nặng.



Bệnh nhi được điều trị hỗ trợ hô hấp thở áp lực dương liên tục áp lực 6-8cmH2O, FiO2: 61-100%, truyền thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm, kháng đông. Siêu âm tim cho thấy trẻ có 2 tật tim phối hợp gồm thông liên nhĩ đường kính lỗ thông 6mm, còn ống động mạch đường kính 5mm.

Tình trạng hô hấp diễn tiến xấu hơn, trẻ thở mệt co kéo, nhịp tim nhanh, vã mồ hôi, được chuyển thở máy không xâm nhập, vẫn không cải thiện, hình ảnh Xquang phổi cho thấy tổn thương phổi nặng lan tỏa 2 bên, biểu hiện hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), bóng tim to, suy tim nên được đặt nội khí quản thở máy. Xét nghiệm máu cho thấy có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh (VS, CRP, PCT, LDH, ferritin,…đều tăng cao) nên được hội chẩn truyền thêm kháng thể miễn dịch và điều trị các thuốc hỗ trợ tim, tăng sức co bóp cơ tim.

Trẻ cũng được điều trị hỗ trợ, điều chỉnh nước điện giải, toan kiềm, hạ sốt, dinh dưỡng, xoay trở chống loét. Trẻ có tiến triển khá lên, tuy nhiên cai máy khó khăn, nên được hội chẩn ê kíp tim mạch, tiến hành thông tim bít ống động mạch.

Theo BS CK2 Nguyễn Minh Tiến: "Đây là trường hợp mắc COVID-19 nặng, nguy kịch ở trẻ nhũ nhi kèm tim bẩm sinh được cứu sống nhờ phối hợp các chuyên khoa nhiễm, tim mạch, hồi sức, chẩn đoán hình ảnh,…

Phụ huynh cũng lưu ý trong thời gian bình thường mới sắp tới, hãy cẩn thận hơn khi ra đường đi làm, phải tuân thủ 5K, đặc biệt khi về nhà càng nghiêm túc tuân thủ 5K trước khi chăm sóc trẻ, từ mang khẩu trang, kính chắn giọt bắn, rửa tay, sát trùng tay… đến các vật dụng sử dụng như điện thoại, máy tính xách tay, cần khử khuẩn trước khi đưa cho trẻ chơi".

Trải qua hơn một tháng điều trị, bé V đã được cai máy thở oxy qua cannula, tỉnh táo, bú khá. Kết quả PCR ba lần âm tính. Hiện trẻ được tiếp tục điều trị tại Khoa Tim mạch.