Trào lưu chụp CT toàn thân tầm soát ung thư, đột quỵ và lời cảnh báo từ bác sĩ

Trước thực trạng ung thư và đột quỵ ngày càng trẻ hóa, nhiều người tìm đến dịch vụ chụp cắt lớp vi tính (CT) toàn thân như “lá chắn” bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, việc lạm dụng kỹ thuật này khi không có chỉ định rõ ràng có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

“Chụp CT có thể giúp phát hiện sớm ung thư hoặc nguy cơ đột quỵ, nhưng không phải ai cũng cần thực hiện. Việc tầm soát phải dựa trên đánh giá nguy cơ, độ tuổi và tiền sử bệnh lý, do bác sĩ chỉ định”, GS.TS.BS Phạm Minh Thông – Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho biết tại hội thảo Ứng dụng CT Photon trong chẩn đoán tim mạch và ung bướu mới đây.

Việc tự ý đi chụp CT không chỉ gây tốn kém mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm xạ, đặc biệt nếu thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần. "Nhiễm xạ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn làm tăng phông nhiễm xạ chung của quốc gia", ông cảnh báo.

Chụp CT quá thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp và các bệnh lý ác tính khác. Trẻ em và phụ nữ trong độ tuổi sinh sản là những nhóm cần đặc biệt hạn chế do độ nhạy cảm cao với tia bức xạ.

Người bệnh chụp CT tại Bệnh viện Phương Đông.

Trong khi đó, với những trường hợp thực sự cần thiết, công nghệ CT Photon - bước tiến mới trong chẩn đoán hình ảnh – đang mở ra cơ hội phát hiện bệnh lý ở giai đoạn rất sớm.

So với các dòng CT thông thường, CT Photon có độ phân giải cao hơn, giúp nhận diện được những tổn thương ác tính chỉ vài milimet ở gan, phổi hay mạch vành. Đây là lợi thế lớn trong việc phát hiện sớm ung thư và các bệnh tim mạch tiềm ẩn, khi người bệnh chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.

BSCKII.BSNT Ngô Quang Định – Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Quốc tế Phương Đông – cho biết, từng phát hiện trường hợp ung thư gan tái phát khi khối u chỉ mới vài milimet, nhờ sử dụng CT Photon. “Nhờ phát hiện sớm, bệnh nhân được điều trị triệt căn, tránh di căn và tăng cơ hội sống” , ông nói.

Một ưu điểm khác của CT Photon là giúp giảm đáng kể liều tia X và lượng thuốc cản quang so với CT truyền thống, phù hợp với người cao tuổi, trẻ em, bệnh nhân suy thận hoặc những người cần theo dõi định kỳ.

Dù mang lại nhiều lợi ích, các chuyên gia nhấn mạnh rằng CT Photon hay bất kỳ kỹ thuật hình ảnh tiên tiến nào cũng chỉ nên áp dụng cho nhóm có nguy cơ cao, có chỉ định y khoa rõ ràng.

“ Không phải cứ chụp CT thường xuyên là tốt. Quan trọng là đúng người, đúng thời điểm và có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Đó mới là cách tầm soát thông minh, hiệu quả và an toàn”, GS Thông nhấn mạnh.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam có khoảng 165.000 ca ung thư mới và hơn 115.000 người tử vong vì căn bệnh này. Trong khi đó, đột quỵ cũng cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, với 10–15% số ca là người trẻ. Thực trạng này khiến nhu cầu tầm soát sớm tăng cao, nhưng không thể thay thế sự tư vấn và chỉ định chuyên môn từ bác sĩ.