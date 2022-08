Tranh giành đồ chơi, bé gái 8 tuổi nuốt chửng pin cúc áo vào miệng

Mới đây, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp nhận bệnh nhi T.B.N 8 tuổi (trú tại Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng trẻ nôn ọe nhiều, tăng tiết đờm dãi. Qua lời kể của gia đình, trước vào viện khoảng 1 giờ, trẻ cầm viên pin chơi với em trai, do tranh giành chơi nên bé gái cho viên pin vào miệng giấu, không may viên pin rơi xuống cổ.

Khi phát hiện trẻ nôn ọe, gia đình đưa ngay trẻ đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại đây, trẻ được các bác sĩ thăm khám, chỉ định chụp phim Xquang cổ và ổ bụng, kết quả có hình ảnh dị vật cản quang là 2 hình tròn đồng tâm ngang mức cổ 6,7.

Qua hỏi bệnh, thăm khám và kinh nghiệm lâm sàng, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã xác định dị vật trẻ nuốt phải là pin cúc, là một cấp cứu khẩn cấp. Trẻ nhanh chóng được chuyển lên khoa gây mê để tiến hành lấy dị vật. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi thực quản ống cứng lấy ra được dị vật là viên pin cúc áo đường kính 2cm, phủ dịch rỉ nâu đen, tại thực quản vị trí dị vật nằm đã có hiện tượng viêm hoại tử niêm mạc. Sau lấy dị vật bệnh nhân được điều trị và được nội soi tiêu hóa ống mềm ngày thứ 2 đánh giá kết quả, tổn thương tại vị trí dị vật nằm còn rất nặng nề.

Hình ảnh pin cúc áo trên phim chụp Xquang cổ (ảnh trái) và dị vật viên pin sau khi gắp ra khỏi thực quản bệnh nhi (ảnh phải).

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Tai Mũi Họng, người trực tiếp thực hiện kỹ thuật gắp dị vật cho bệnh nhi cho biết: "Dị vật pin cúc áo trong thực quản là tình trạng cấp cứu rất khẩn cấp trong chuyên ngành Tai Mũi Họng do nó có thể gây biến chứng nặng nề ảnh hưởng tới tính mạng nếu dị vật nằm quá lâu ở thực quản. Khác với các dị vật vô cơ khác, khi viên pin mắc lại thực quản nó sẽ gây ra một loạt các biến chứng như loét, hoại tử dần dần các lớp của thành thực quản dẫn tới thủng thực quản, tổn thương các mạch máu thực quản hoặc để lại di chứng hẹp thực quản về sau".



"Cơ chế gây nên tổn thương nhanh và nặng do pin cúc áo là do khi viên pin nằm lại ở thực quản nó vẫn còn hoạt động, và có hiện tượng kiềm hóa xảy ra ở cực âm dẫn tới bỏng hóa chất kiềm tại thực quản, đồng thời thực quản còn bị tổn thương thêm do nhiễm độc kim loại và các hóa chất khác rò rỉ ra từ viên pin. Mức độ tổn thương thực quản phụ thuộc vào kích thước dị vật, độ mới của của dị vật và thời gian gắp được dị vật. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng, thời gian dị vật viên pin lưu lại chỉ từ 30 phút trở lên đã có thể gây ra tổn thương niêm mạc tại vị trí dị vật nằm" - BS. Dũng phân tích thêm.

Bác sĩ thăm khám lại cho bệnh nhi sau 2 ngày gắp dị vật.

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, sự gia tăng của thiết bị điện tử có sử dụng pin cúc (pin cúc áo) thì nguy cơ trẻ em nuốt phải viên pin vào đường tiêu hóa , nhét vào mũi hay vào đường hô hấp khi cầm chơi ngày càng gia tăng, nhất là ở trẻ từ 1- 3 tuổi.



Tại Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện đa khoa Hà Đông hàng năm tiếp nhận, thăm khám và xử trí thành công hàng chục bệnh nhi bị dị vật ở mũi, họng và đường tiêu hóa.

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo việc phòng tránh tích cực dị vật viên pin ở trẻ nhỏ là rất quan trọng. Trong sinh hoạt hàng ngày các bậc phụ huynh, các cô giáo, nhân viên bảo mẫu phải hết sức lưu ý, kiểm soát thật tốt không để trẻ cầm chơi, ngậm các viên pin cúc hay các thiết bị điện tử có sử dụng pin.

Khi phát hiện trẻ nuốt viên pin cần nhanh chóng đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng gần nhất để được xử trí sớm nhất có thể, tránh các di chứng đáng tiếc về sau.