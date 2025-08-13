Tranh cãi vụ cô gái tố phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn gỏi cuốn tôm của quán 4,5 sao trên ShopeeFood

Một bài đăng mới đây trên mạng xã hội đang gây chú ý dư luận khi một nữ khách hàng tố cáo cô cùng đồng nghiệp đã phải nhập viện cấp cứu ngay trong ngày sau khi ăn gỏi cuốn tôm đặt từ một quán ăn có tiếng trên nền tảng ShopeeFood.

Theo chia sẻ, sau khi dùng bữa trưa bằng món gỏi cuốn tôm, cả hai người đều xuất hiện triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng và được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả xét nghiệm được công khai cho thấy bệnh nhân bị nhiễm khuẩn đường ruột - một trong những biểu hiện phổ biến của ngộ độc thực phẩm.

Bài đăng của thực khách trên MXH.

Sự việc càng khiến cộng đồng mạng lo lắng khi quán ăn được nhắc tên không phải cái tên xa lạ. Trên ứng dụng ShopeeFood, quán đang có mức đánh giá 4,5 sao - thuộc hàng cao và đã bán ra số lượng đơn hàng lên tới hàng nghìn.

Trước đó, không ít người từng dành lời khen cho món ăn tại đây, đặc biệt là gỏi cuốn tôm - món “chủ lực” của quán. Điều này khiến nhiều khách hàng từng là “fan ruột” của địa chỉ này không khỏi hoang mang.

Hình ảnh được chia sẻ trong bài đăng.

Trong bài viết của mình, nữ thực khách không chỉ chia sẻ trải nghiệm cá nhân mà còn đăng tải kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm khuẩn tiêu hóa rõ rệt. Cô cũng yêu cầu phía quán ăn có trách nhiệm giải thích và bồi thường tổn thất sức khỏe.

Phần đánh giá chưa hiện phần phản hồi của quán.

Bên dưới bài đăng, cư dân mạng lập tức chia làm hai luồng ý kiến. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về chất lượng. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại đặt dấu hỏi: Liệu thực khách có mang mẫu gỏi cuốn đi kiểm nghiệm hay không? Nếu chỉ dựa vào triệu chứng thì chưa thể kết luận 100% nguyên nhân đến từ món ăn đặt mua.

Hình ảnh kết quả xét nghiệm được thực khách đăng tải.

“Phải có mẫu thực phẩm test rõ ràng thì mới đủ chứng cứ. Có thể do một nguyên nhân nào khác như thực phẩm để lâu hoặc điều kiện bảo quản không đúng cách trong quá trình giao hàng”, một tài khoản bình luận. Bình luận này nhận được đồng thuận của cộng đồng mạng, cũng có ý kiến cho rằng việc trưng ra giấy xét nghiệm sau khi ăn đồ ăn của một quán cũng không thể sử dụng làm căn cứ để cho rằng bản thân ngộ độc do đồ ăn quán đó.

"Một ngày nạp biết bao nhiêu đồ ăn, thức uống vào người. Không thể cứ bị ngộ độc là kết luận ngay mình ngộ độc do đồ ăn của hàng quán nào. Chính xác nhất thì phải có mẫu thử", một người khác bình luận.

Dù vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, phần đánh giá của quán ăn trên ShopeeFood vẫn chưa hiển thị bất kỳ phản hồi nào từ phía quán ăn về vụ việc này. Trong khi đó, ngoài bài đăng nói trên được người tố đăng ẩn danh, người này vẫn chưa có bài đăng lên tiếng chính thức. Sự việc hiện vẫn nhận nhiều chú ý trên MXH.