Tranh cãi nảy lửa dì ghẻ có tội cố ý giết người hay hành hạ người khác, luật sư phân tích

Dân mạng "luận tội" dì ghẻ

Vụ việc dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi đã được Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án với nghi can Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác. Cơ quan công an dựa trên kết quả pháp y xác định bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm.



Qua điều tra, nhà chức trách xác định dì ghè QuỳnhTrang có dấu hiệu bạo hành bé V. A. nên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Còn về phần người cha, cảnh sát cho biết đang làm rõ hành vi của người này. Nếu xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra sẽ xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Dân mạng bàn tán xôn xao, luận tội dì ghẻ.

Thông tin này đang được dư luận vô cùng quan tâm. Bên cạnh lên án hành động độc ác của dì ghẻ, dân mạng cũng tranh cãi về tội mà bị can này bị khởi tố.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình với cơ quan điều tra, chờ đợi kết quả thì một số người am hiểu pháp luật cho rằng, tội "hành hạ người khác" là nhẹ hơn so với hậu quả mà dì ghẻ Quỳnh Trang gây ra. Cụ thể, người này đã bạo hành bé V.A nhiều lần trong thời gian dài. Hơn nữa, bé V.A đã qua đời sau một thời gian chịu đau đớn.

Dân mạng cho rằng, có thể em bé không bị đánh đòn hiểm nào dẫn đến tử vong, nhưng việc "tích lũy" đòn roi cùng với bạo hành ngôn ngữ đã gián tiếp đem đến hậu quả đau xót. Tức là, Quỳnh Trang đã phạm tội "giết người".

Một số người cho rằng, vụ án này tương đồng với vụ bé Minh Minh bị mẹ ruột và bố dượng bạo hành đến chết thời gian trước. Vụ án kia, hai bị cáo đã được xử ở khung hình phạt cao.

Nhiều bình luận cũng cho rằng, cần tạm giam bố em bé - người đã thừa nhận là biết, đồng tình và không hề có biện pháp ngăn chặn với hành vi bạo lực của dì ghẻ.

Quan điểm của luật sư hình sự

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư Hà Nội mới đây cũng nêu quan điểm về vụ việc này. Anh cho rằng, việc Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM ra quyết định khởi tố dì ghẻ về tội "hành hạ người khác" là quyết định khởi tố ban đầu. Trong quá trình điều tra, nếu xét thấy có căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can có dấu hiệu của tội phạm khác thì Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can.

Anh nhận định:"Để đánh giá đúng hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang thì cần phải căn cứ vào kết luận giám định của Cơ quan chuyên môn nguyên nhân chết của cháu bé.



Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Theo kết quả pháp y tử thi ban đầu xác định bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm. Như vậy có thể thấy việc cháu bé bị tử vong có sự tác động ngoại lực gây nên. Có thể trường hợp tử vong của cháu không phải do hành vi của đối tượng trực tiếp đánh cháu gây tử vong nhưng nó lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra trong suốt thời gian dài với những biến chứng trong cơ thể dẫn tới cháu bị tử vong.".

Luật sư phân tích, trong trường hợp này, hành vi của nghi phạm thuộc trường hợp cố ý về hành vi nhưng vô ý về hậu quả nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Ở đây cần phân biệt với tội Giết người khi hậu quả chết người xảy ra là do hành vi sử dụng vũ lực tác động trực tiếp gây nên thì theo lý luận, tội phạm sẽ thuộc trường hợp Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối với tội hành hạ người khác được hiểu là các hành vi gây đau đớn về thể xác chỉ là những thương tích nhẹ chưa đến mức đáng kể để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người, hoặc Cố ý gây thương tích theo Điều 123, 134 Bộ luật Hình sự.

Anh cho rằng: "Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là trẻ em, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo hành trẻ em đang gây bức xúc, phẫn nộ trong xã hội.

Hành vi phạm tội của nghi phạm trong cùng một thời điểm đã xâm phạm đến nhiều khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh đó là quyền được bảo hộ sức khỏe, tự do, danh dự của người bị lệ thuộc và tính mạng, sức khỏe của con người.

Về nguyên tắc khi định tội danh, cần áp dụng khách thể cao nhất để xử lý người phạm tội. Trong vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong thì cần thiết phải áp dụng khách thể cao nhất bị xâm phạm là tính mạng, sức khỏe của cháu bé".

Do đó, quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm là cần thiết phải xử lý nghi phạm về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng bản chất và đáp ứng ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, mang lại niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật.