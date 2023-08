Ngày 8/8, Bộ Quốc phòng Nga cập nhật tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk , các nhóm tấn công từ lực lượng Zapad của Nga đã kiểm soát được các vị trí thuận lợi hơn gần Olshana (vùng Kharkov).

Trong quá trình hành động phòng thủ tích cực, lực lượng nga đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công và phản công của các đơn vị thuộc các lữ đoàn cơ giới 25, 14, 32 và 67 của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Novosyolovskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR) và Sinkovka (khu vực Kharkov).

Các khu vực tập trung nhân lực và phần cứng của AFU gần Dvurechnaya, Petropavlovka, Krakhmalnoye và Kupyansk (vùng Kharkov) đã bị tấn công.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 110 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện cơ giới, cũng như 2 khẩu pháo D-20.

Ở hướng Donetsk , các đơn vị từ Tập đoàn quân Yug của Nga phối hợp chặt chẽ với hàng không và pháo binh đẩy lùi 18 cuộc tấn công của các nhóm tấn công xe tăng 17, 23, 60 cơ giới, 5 và 80 lữ đoàn tấn công đường không của AFU gần Artyomovsk, Kleshcheevka, và Zaitsevo (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR).

Ngoài ra, các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 28 và 54 của AFU đã bị tấn công gần Kurdyumovka và Seversk (DPR).

Tổn thất của AFU ở hướng trên là 210 quân nhân, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe bán tải và 3 khẩu lựu pháo D-30.

Ở hướng Nam Donetsk , nhờ hành động tích cực của các đơn vị thuộc Cụm lực lượng Vostok, không quân và pháo binh, 3 cuộc tấn công của các nhóm từ Lữ đoàn cơ giới 72 và Lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 của AFU đã bị đẩy lùi gần Nikolskoye và Urozhaynoye (DPR).

Các lực lượng Nga đã tấn công các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Lữ đoàn cơ giới 31, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 110, 128 của Ukraine gần Staromayorskoye (DPR) và Priyutnoye (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của Ukraine ở hướng trên là 125 quân nhân, 8 xe chiến đấu bọc thép và 2 pháo D-30.

Theo hướng Krasny Liman , các đơn vị thuộc Nhóm lực lượng Tsentr của Nga cùng hàng không, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các nhóm tấn công bộ binh 68, lữ đoàn cơ giới 21, 67 của AFU gần Novoyegorovka, Zhitlovka (LPR) và Terny (DPR).

Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng hỏa lực phức tạp của Nga đã giáng xuống các cụm nhân lực và khí tài các lữ đoàn cơ giới 44, 63, 66 và Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt 1 của AFU gần Novovodyanoye, Chervonopopovka, Chervonaya Dibrova (LPR) và Krasny Liman (DPR).

Tổn thất của AFU lên tới 80 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe bán tải, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống Grad và 1 lựu pháo D-20.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 8/8.

Ở hướng Zaporozhye , do các hành động phủ đầu của quân đội, không quân và pháo binh Nga, các đơn vị pháo binh 44, lữ đoàn cơ giới 46, 65, 118 của AFU giáng hỏa lực gần Zagornoye, Orekhov, Malaya Tokmachka và Novosyolovka (vùng Zaporozhye).

Tổn thất của AFU lên tới 110 quân nhân Ukraine, 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 1 pháo tự hành công suất cao Pion, 1 súng Msta-B, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất, cũng như một hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất.

Theo hướng Kherson , thiệt hại của AFU lên tới 50 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện cơ giới, cũng như 3 khẩu pháo D-20.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 122 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 143 khu vực.

Sở chỉ huy tiền phương của cụm liên hợp Khortitsia thuộc quân đội Ukraine đã bị tấn công gần Krasnoarmeysk (DPR).

Ba kho đạn của pháo binh 44, lữ đoàn cơ giới 43, 66 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Zaporozhye, Cherneshchina và Neskuchnoye (vùng Kharkov).

Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 5 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS.

17 UAV Ukraine đã bị phá hủy gần Lisichansk (LPR), Donetsk, Artyomovsk, Volnovakha (DPR), Pologi, Tokmak, Gulyay Pole (vùng Zaporozhye) và Staraya Zburyevka (vùng Kherson).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 7/8, phía Nga mất thêm 560 quân, 10 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống phòng không, 1 trực thăng, 4 UAV, 9 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pravda