Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/10 công bố video trận đánh tại Poltavka, một làng lớn thuộc tỉnh Zaporozhye, nằm về phía tây bờ sông Yanchur.

Theo thông báo, các lực lượng tấn công của Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập Vệ binh số 57, thuộc Quân đội Hợp thành Vệ binh số 5 trong nhóm lực lượng Vostok, đã hoàn tất việc kiểm soát Poltavka.

Cuộc tấn công gặp nhiều khó khăn do phải vượt sông tại nhiều khu vực. Tuy nhiên, nhờ hỏa lực yểm trợ từ không kích và pháo binh, cùng sự hỗ trợ của kíp điều khiển drone, lực lượng Vostok đã hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng cho biết Quân đội Ukraine đã để mất một vị trí quan trọng, nơi họ đã củng cố phòng thủ.

Diện tích khu vực rơi vào quyền kiểm soát của lực lượng Nga được nêu là hơn 12 km vuông. Các lực lượng thuộc nhóm Vostok đã rà soát, dọn sạch hơn 500 công trình trong khu vực.

Thông báo cũng cho biết binh sĩ Nga tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí kiên cố và kiểm soát thêm lãnh thổ thuộc các tỉnh Zaporozhye và Dnepropetrovsk.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cho biết đã kiểm soát Poltavka tại Zaporozhye và Chunishino tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, đồng thời cho biết quân đội đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông từng hỗ trợ hoạt động của Quân đội Ukraine.

