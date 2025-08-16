Lữ đoàn Vệ binh Súng trường Cơ giới số 36 thuộc nhóm lực lượng Vostok (Nga) đã chiến đấu để kiểm soát Alexandrograd.

Theo nguồn tin trên, các lính súng trường cơ giới của lữ đoàn đã phá vỡ phòng ngự đối phương với sự hỗ trợ của pháo binh. Sau đó, họ cố thủ trên rìa Alexandrograd. Tiếp đó, các nhóm tấn công tiến lên từng tốp nhỏ, tiêu diệt các trận địa bắn và cứ điểm của các tay súng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh vai trò của các tổ vận hành phương tiện bay không người lái. Họ tiến hành trinh sát trên không và gây thiệt hại hỏa lực cho bộ binh cùng trang bị của đối phương.

Bộ cho biết trong các trận đánh giành Alexandrograd, tổ lái drone đã phá hủy 10 đơn vị thiết bị quân sự Ukraine, 1 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga từng công bố hình ảnh về việc kiểm soát Shcherbinovka và Iskra tại DPR.

Shcherbinovka được lực lượng xung kích của Trung đoàn Súng trường Cơ giới 103 thuộc nhóm lực lượng phía Nam chiếm giữ. Iskra được kiểm soát bởi các đơn vị tấn công của Lữ đoàn Độc lập Vệ binh Súng trường Cơ giới số 36 thuộc nhóm lực lượng Vostok.