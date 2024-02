Tấm vé gây sốt

Mới đây, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng ảnh chụp màn hình giao diện mua vé của ứng dụng 12306 - ứng dụng đặt vé tàu lớn nhất Trung Quốc - cho biết vé ghế cứng cho chuyến tàu K4220 từ Thành Đô đến Bắc Kinh vào ngày 29/1 chỉ có giá 47 nhân dân tệ (tương đương 160 nghìn đồng). Được biết, quãng đường này dài hơn 1.800km.

Sau khi câu chuyện này được đăng tải, các thông tin liên quan lập tức trở thành chủ đề tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Nói về chuyện "vé tàu ghế cứng 47 tệ từ Thành Đô đến Bắc Kinh" khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, đại diện của 12306 phản hồi:

"Giá vé này là chính xác. Trong thời gian du lịch Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã lựa chọn vé khứ hồi ở một số hướng chính và thực hiện giảm giá 80% đối với vé ghế cứng để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhiều hành khách khác nhau".

12306 cho biết chuyến tàu K4220 về bản chất là chuyến tàu khứ hồi và khởi hành từ Thành Đô lúc 3h09 và đến Bắc Kinh lúc 16h55 ngày hôm sau, toàn bộ hành trình mất 37 giờ 46 phút, thời gian di chuyển tốn khá nhiều thời gian. Giá vé gốc là khoảng 235 tệ (khoảng 800 nghìn đồng). Bên cạnh tấm vé đặc biệt, các vé khác như vé giường cứng 414 tệ và vé giường mềm 654 tệ không giảm giá.

Vé tàu giảm giá gây sốt mạng xã hội Trung Quốc.

Một vài người bình luận rằng giá vé này đúng là “siêu rẻ”, tuy nhiên cũng cần cân nhắc vì phải ngồi ghế cứng rất lâu: “Nếu còn là thời sinh viên thì tôi chắc chắn sẽ mua. Lúc đó vừa khỏe vừa nhiều thời gian. Bây giờ có tiền rồi thì lại không có thời gian nữa”.

Theo các phóng viên, để đáp ứng nhu cầu của nhiều hành khách khác nhau, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành đường sắt Trung Quốc đã tăng cường giảm giá vé, giảm tối đa 80% đối với tàu thường và giảm tối đa 70% đối với tàu cao tốc, giúp người dân di chuyển thuận lợi.

Nhiều cư dân mạng cho biết họ đã mua vé tàu giảm giá, và một số cho biết còn mua được "Vé tàu Xuân vận với giá 1 nhân dân tệ (khoảng 3.400 đồng)".

Tấm vé chỉ có giá 1 tệ được người dùng đăng tải là vé ghế cứng cho chuyến tàu K4410 từ Hồ Lô Đảo, Liêu Ninh đến Hưng Thành vào ngày 26/1, ngày đầu tiên của kỳ du lịch Tết Nguyên đán. Vé có giá ban đầu là 9 tệ, nhưng đã được bán ở mức 1 tệ, tương đương với mức giảm giá 88%.

"Đây là tuyến bổ sung tạm thời, hành trình này khác với các chuyến tàu khác về tốc độ, nó chậm hơn một chút”, cơ quan dịch vụ khách hàng của 12306 cho biết.

Tuy nhiên, hãng cũng cho biết chuyến này tốn tới 46 phút để di chuyển, trong khi các chuyến tàu chạy tuyến tương tự chỉ tốn 17 phút.

Càng ít khách càng giảm giá nhiều

Bộ phận chăm sóc khách hàng của 12306 cho biết: "Trước đây, nếu có nhiều hành khách thì mức giảm giá sẽ ít hơn. Đối với các chuyến tàu khứ hồi, lượng hành khách tương đối ít nên chúng tôi sẽ áp dụng một số khoản giảm giá lớn".

Cơ quan đường sắt Trung Quốc cho biết các chuyến tàu khứ hồi trống là đặc điểm thường thấy trong các dịp Tết. Vào thời gian này, một lượng lớn người dân di chuyển từ các vùng kinh tế phát triển đến các vùng kinh tế kém phát triển hơn. Khi tàu đến ga và quay trở lại, lượng hành khách tương đối ít nên giá vé giảm có thể lớn hơn.

Ví dụ, chuyến tàu D91 từ Từ Châu đến Nam Kinh khởi hành lúc 0h23 và đến nơi lúc 3h19, giá vé hạng hai là 63 tệ, tương đương giảm 41%. Có rất ít vé giảm giá trên các chuyến tàu từ Nam Kinh đến Từ Châu.

Hành trình về quê ăn Tết thuận lợi hơn nhờ những chuyến tàu giá rẻ.

Một ví dụ khác là chuyến tàu D4383 từ Quế Lâm đến Quảng Châu, giá vé hạng hai chỉ 53 nhân dân tệ, tương đương giảm 70%, trong khi từ Quảng Châu đến Quế Lâm có mức giảm ít hơn.

Theo China Daily, đây là biện pháp mạnh mẽ để ngành đường sắt nước này phục vụ nhu cầu thị trường và có được lợi thế cạnh tranh so với các phương tiện khác.

“Nhiều người có thể không thiếu tiền mua vé tàu, nhưng đối với những người có thu nhập thấp, việc giảm giá như vậy chắc chắn là một sự hỗ trợ kịp thời. Du lịch Tết là chủ đề, biểu tượng văn hóa mà người Trung Quốc luôn mong chờ. Chương trình giảm giá vé tàu do ngành đường sắt thực hiện chắc chắn sẽ củng cố niềm tin của người dân và giúp nhiều gia đình đoàn tụ hơn”, trang China Daily viết.

Thời điểm giáp Tết là lúc người dân Trung Quốc đi lại nhiều nhất trong năm. Để đáp ứng nhu cầu năm nay, ngành đường sắt nước này dự kiến bố trí trung bình gần 12.800 chuyến tàu khách mỗi ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ, với năng lực vận chuyển hành khách tăng hơn 10% so với giai đoạn du lịch Tết 2019.

Về hàng không dân dụng, ước tính số chuyến bay đảm bảo trung bình hàng ngày sẽ là 16.500 chuyến, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian du lịch Tết Nguyên đán, ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến sẽ vận chuyển 480 triệu hành khách, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lưu lượng hành khách hàng không dân dụng dự kiến sẽ vượt 80 triệu, tăng 44,9% so với cùng kỳ.

Tham khảo Baijiahao, China Daily