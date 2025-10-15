Trả giá đắt vì nghe lời thầy phong thủy nâng mũi đổi vận

Ngày 14/10, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị hoại tử mũi nghiêm trọng. Người bệnh là chị K. (43 tuổi, ngụ tại Lạng Sơn) đến bệnh viện trong tình trạng mũi sưng đỏ, phù nề, lộ vùng mô đen hoại tử giữa sống mũi. Vùng tổn thương có biểu hiện chảy dịch, nhiễm trùng lan sâu vào vách ngăn.

Vì mê tín người phụ nữ đã bị lừa nâng mũi đổi vận và thực hiện nhiều phương pháp làm đẹp dẫn đến biến chứng

Theo lời bệnh nhân, trước khi tai họa ập đến, chị đã lướt mạng xã hội, thì thấy quảng cáo “xăm chỉ tay phong thủy – đổi vận hút tài lộc” chỉ 200 nghìn đồng. Với mong muốn vừa đẹp vừa hy vọng cơ hội đổi vận đổi đời, chị đã tìm đến cơ sở quảng cáo và gặp người tự xưng là “thầy phong thủy Thái Lan”.

Theo lời người bệnh, cơ sở làm đẹp phong thủy tại Lạng Sơn được bài trí như một phòng cúng với nhang khói nghi ngút, tượng thần và bùa chú. “Thầy” yêu cầu khách khai ngày tháng năm sinh để “làm lễ đổi vận” nếu phản lại thầy sẽ bị bùa yểm ngược.

Sau khi xem tướng, chị K. bị thầy phán: “Mũi thấp vận nghèo, môi mỏng duyên không bền, mắt sụp là tướng khổ”. Từ những lời “phán mệnh” đó, chị bị dẫn dụ làm hàng loạt dịch vụ “thẩm mỹ đổi vận” như nâng mũi, cấy chỉ rãnh mũi – má, treo chân mày, phun môi, căng chỉ da mặt… với tổng chi phí lên đến 65 triệu đồng.

Chậm vài ngày sẽ mất cả mũi

Mười ngày sau can thiệp, mũi chị K. bắt đầu sưng đỏ, đau nhức, rồi chuyển sang tím đen. Mỗi lần quay lại, cơ sở lại trấn an rằng đó là “dấu hiệu cơ thể thải độc, tướng đang chuyển vận”, rồi tiếp tục tiêm thêm mỡ lạ vào mũi. Đến khi mũi hoại tử nặng, cơ sở đã biến mất.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật xử lý tình trạng nhiễm trùng, hoại tử mũi cho bệnh nhân

Sợ bị “bùa yểm ngược” như lời đe dọa của thầy phong thủy, chị K. không dám trình báo cơ quan chức năng. Đến khi quá đau đớn, chị đã tìm hiểu thông tin cơ sở y tế cấp cứu tai biến thẩm mỹ rồi quyết định từ Lạng Sơn vào TPHCM cầu cứu bác sĩ.

Tiếp nhận bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cho biết: “Mũi bệnh nhân hoại tử sâu, mô viêm lan tỏa, ổ mủ và chất lạ ăn sâu vào xương sống mũi. Đây là biến chứng điển hình do luồn chỉ không rõ nguồn gốc, cộng thêm việc bơm mỡ trôi nổi, gây tắc mạch và hoại tử mô”.

Ê kíp bác sĩ phải khẩn cấp nạo mô chết, kiểm soát nhiễm trùng và dẫn lưu ổ viêm trong nhiều giờ liền. Hàng loạt sợi chỉ, mỡ vón cục và mô hoại tử được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Nếu đến muộn hơn, bệnh nhân có thể mất hoàn toàn phần mũi, thậm chí ảnh hưởng thị giác và đường thở.

Theo bác sĩ Tú Dung, các thủ thuật như cấy chỉ, tiêm mỡ, treo chân mày… đều là can thiệp xâm lấn, đòi hỏi kiến thức giải phẫu và kỹ thuật y khoa chính xác. Chỉ cần một thao tác sai có thể gây tắc mạch máu, hoại tử da hoặc nhiễm trùng lan rộng.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung thăm khám cho người bệnh sau cuộc phẫu thuật

Từ thực tế tiếp nhận cấp cứu tai biến thẩm mỹ TS.BS Tú Dung cho biết: “Rất nhiều người đến với chúng tôi trong tình trạng biến chứng nặng, điểm chung đều bắt nguồn từ một sai lầm giống nhau – tin vào lời quảng cáo làm đẹp giá rẻ, tin vào phong thủy đổi vận, tin vào cái gọi là ‘mát tay’ của những người không phải bác sĩ”.

Từ góc nhìn chuyên môn, bác sĩ Tú Dung cho rằng việc gắn mê tín phong thủy vào làm đẹp là một hình thức lợi dụng tâm lý bất an và khát vọng thay đổi bản thân của phụ nữ Việt. Các thủ thuật được gắn mác “cải tướng – đổi vận” thực chất chỉ là thủ thuật xâm lấn thẩm mỹ trá hình, tiềm ẩn rủi ro y khoa rất lớn.

Một khi biến chứng xảy ra, không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn để lại di chứng nặng nề về thể chất và tâm lý, nhiều trường hợp không thể phục hồi hoàn toàn. “Vận mệnh không nằm ở tướng mũi hay sợi chỉ. Mà nằm ở ý chí, nỗ lực và sự sáng suốt trong lựa chọn của mỗi người” – TS.BS Tú Dung nhấn mạnh.