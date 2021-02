TQ bố trí an ninh dày đặc bên cạnh đoàn WHO, chuyên gia tiết lộ thời gian điều tra ra nguồn gốc Covid-19

Điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 có thể mất vài năm

Nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đang tiến hành nghiên cứu điều tra truy xuất nguồn gốc của loại virus SARS-CoV-2, đã kết thúc chuyến khảo sát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 5/2.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AP ngày 5/2, thành viên nhóm chuyên gia Peter Daszak cho biết, nhóm chuyên gia đã đến tất cả các địa điểm quan trọng, gặp gỡ nhiều người và Trung Quốc không đưa ra bất kỳ phản đối nào.

"Chúng tôi được hỏi muốn đi đâu. Chúng tôi đã đưa cho nước chủ nhà (Trung Quốc) một danh sách đã được suy xét kỹ lưỡng. Từ những nơi chúng tôi đã đến, các bạn có thể thấy chúng tôi đã đến tất cả những địa điểm quan trọng", ông nói. "Mỗi nơi chúng tôi muốn đến, mỗi người chúng tôi muốn gặp, chúng tôi đều đã gặp, đều đã đến".

Daszak nói, nhóm chuyên gia hiện đã kết thúc quá trình thực địa ở Vũ Hán và sẽ nghiên cứu dữ liệu trong vài ngày tới, đồng thời tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia Trung Quốc.

Ông cho biết thêm, trước khi rời Trung Quốc vào ngày 10/2, một cuộc họp báo sẽ được tổ chức để thông báo tóm tắt về những phát hiện của nhóm chuyên gia.

Trước đó, ông Dominic Dwyer, một chuyên gia về vi sinh vật học và các bệnh truyền nhiễm, ngày 4/2 cho biết, trong ngắn hạn là “xem xét lại những thông tin mà chúng ta có, phân loại phân loại tất cả dữ liệu với nhau cho một loạt các dự án dài hạn hơn, có thể mất vài năm".

Nhóm chuyên gia WHO rời Vũ Hán. Ảnh: AP

TQ: Các nước cần hợp tác tích cực với WHO

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp báo thường kỳ của WHO vào ngày 5/2, một phóng viên đã hỏi liệu WHO có đang cân nhắc cử chuyên gia đến các quốc gia khác ngoài Trung Quốc để tiến hành nghiên cứu truy xuất nguồn gốc của SARS-CoV-2 hay không, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật dự án khẩn cấp về y tế của WHO cho biết, WHO đang tiến hành nghiên cứu về nguồn gốc của virus trên nhiều phương diện.

Bà Kerkhove chỉ ra rằng, trong mọi trường hợp, đối với bất kỳ nghiên cứu nào đã được công bố, cho dù đó là nghiên cứu về việc phát hiện ra các mẫu SARS-CoV-2 trong nước thải, nghiên cứu huyết thanh học hay nghiên cứu về các mẫu lâm sàng được thu thập và thử nghiệm vào năm 2019, WHO đều tiến hành theo dõi nghiên cứu.

Bà tiết lộ, WHO đang thực hiện công việc này thông qua mạng lưới phòng thí nghiệm quốc tế và các văn phòng khu vực, đồng thời duy trì liên hệ trực tiếp với các nhà nghiên cứu có liên quan.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5/2, người phát ngôn Uông Văn Bân cho biết, việc truy tìm nguồn gốc virus là một vấn đề khoa học phức tạp liên quan đến nhiều quốc gia và khu vực, và công việc này cần được thực hiện bởi các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới.

Ông này nói rằng chuyến thăm Trung Quốc lần này của các chuyên gia WHO là một phần của hợp tác khoa học toàn cầu về truy xuất nguồn gốc. Trung Quốc hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ giống như Trung Quốc, có thái độ hợp tác tích cực và khoa học về truy xuất nguồn gốc, đồng thời mời các chuyên gia của WHO thực hiện các nghiên cứu về truy xuất nguồn gốc, nhằm đóng góp vào công tác hợp tác chống dịch quốc tế và xây dựng cộng đồng y tế sức khỏe nhân loại.



Hình ảnh an ninh nghiêm ngặt trong chuyến khảo sát Vũ Hán:

Vào ngày 31/1, nhóm chuyên gia WHO tới chợ hải sản Hoa Nam - nơi được cho là nguồn lây nhiễm đầu tiên của đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Nhóm chuyên gia tới Viện virus học Vũ Hán ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia WHO bên ngoài địa điểm điều tra. Ảnh: Reuters

Các nhân viên an ninh TQ ngăn cản giới truyền thông tiếp cận nhóm chuyên gia WHO. Ảnh: Reuters

Nhân viên an ninh được bố trí dày đặc bên ngoài khu chợ hải sản ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Nhân viên an ninh và tình nguyện viện TQ canh gác nghiêm ngặt tại mọi địa điểm mà nhóm chuyên gia lui tới. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP