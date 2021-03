TQ "bàng hoàng" về người bạn Myanmar: Lúc khó bơm tiền giúp đỡ, có biến bạn lại tới đốt nhà

Doanh nghiệp Trung Quốc rơi vào thế khó: Ở hay đi

Trong khi các công ty Trung Quốc đã mang lại những lợi ích cụ thể cho Myanmar trong những năm gần đây, thì cuộc biến động chính trị bất ngờ ở nước này kể từ đầu tháng 2 đã phủ bóng đen lên các doanh nghiệp và đem lại những mối lo ngại về an ninh cho các công ty Trung Quốc vận hành tại đây.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) cho rằng bị kích động bởi một số lực lượng với động cơ thầm kín, một số người biểu tình cực đoan tại địa phương đã hướng sự tức giận vào các doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc - ngành nghề quan trọng của nền kinh tế địa phương.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar đã yêu cầu cảnh sát địa phương thực hiện các biện pháp mạnh để bảo vệ an toàn cho các doanh nghiệp và nhân viên Trung Quốc.

Trong tinh tế tiến thoái lưỡng nan giữa ra đi và ở lại, một số doanh nghiệp Trung Quốc được Thời báo Hoàn Cầu tiếp cận đã nỗ lực chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn chưa biết trước.

Một số nhà máy được Hoàn cầu tiếp cận cho biết họ đã phải vật lộn với Covid-19 và giờ là đối mặt với sự bất lực khi tin rằng cảnh sát địa phương không thể giúp được gì trong bối cảnh biểu tình căng thẳng.

Nhiều nguồn tin đã xác nhận với Hoàn cầu rằng các doanh nghiệp không nhận được chỉ thị chính thức nào về việc sơ tán, bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đã ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu về nước.

Xe ô tô tại một nhà máy Trung Quốc ở Yangon, Myanmar bị thiêu rụi. Ảnh: Interviewee

Chúng tôi có phải kẻ thù không?

Các doanh nghiệp Trung Quốc hoang mang khi ngành công nghiệp dệt may, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các doanh nghiệp Myanmar do Trung Quốc tài trợ, mang lại 400.000 việc làm cho nước này. Tuy nhiên, dù tạo ra nhiều việc làm như vậy nhưng các công ty dệt may lại trở thành mục tiêu của các đợt tấn công gần đây và đã bị đốt phá nghiêm trọng.



"Điều gì đã xảy ra với những người bạn Myanmar của chúng tôi thế? Chúng ta có phải kẻ thù của nhau không? Trung Quốc đã đầu tư vào Myanmar trong rất nhiều năm, trải qua thời gian vinh quang và khó khăn, cố gắng duy trì mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại," một doanh nghiệp trong nhóm các công ty Trung Quốc ở Myanmar cho biết.



Tờ Hoàn cầu phân trần, nhiều công ty Trung Quốc đã đóng góp nhiều cho Myanmar trong những năm gần đây, họ cũng đã quyên góp tiền và vật chất khi có thiên tai và làm rất nhiều công việc từ thiện tại Myanmar.