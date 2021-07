TP.HCM: Tìm thanh niên bỏ nhà đi hơn 1 năm vì bị ngăn cản yêu đương

Ngày 2/7, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc, trú quận Gò Vấp).

Hình ảnh Thắng. Ảnh: CA

Đồng thời, thông báo này được gửi tới các phòng nghiệp vụ, Công an 21 quận huyện và TP Thủ Đức trực thuộc Công an TP.HCM để hỗ trợ truy tìm Thắng.



Theo đó, tháng 3/2020, bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm nên nam thanh niên bỏ nhà đi. Sau đó, Thắng có nhắn tin cho gia đình là thuê phòng trọ ở con hẻm đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp để ở.

Đến tháng 12/2020, gia đình mất liên lạc với Thắng nên đã trình báo công an. Qua xác minh, Công an xác định, Thắng có thuê phòng trọ ở trên để ở từ tháng 3 đến tháng 10/2020. Sau đó, Thắng chuyển đi nơi khác và ở đâu, làm gì không ai biết.

Công an đề nghị ai phát hiện Thắng ở đâu báo cho Công an quận Gò Vấp hoặc Công an các quận huyện, TP Thủ Đức thuộc Công an TP.HCM.