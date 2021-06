TP.HCM: Nam điều dưỡng BV Trưng Vương dương tính nCoV từng đi lấy mẫu ngoài cộng đồng

Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ đại diện Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM trưa 18/6 cho hay, một nam điều dưỡng ở khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện vừa có kết quả dương tính với nCoV.

Nam điều dưỡng này từng đi lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng. Bệnh viện phát hiện trường hợp này dương tính nCoV qua lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên của bệnh viện. Bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và đang họp bàn phương án phòng dịch.

Được biết, 95% nhân viên y tế tại bệnh viện đã được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, trong đó có nam điều dưỡng trên.



Trước đó, Vietnamnet đưa tin, Sở Y tế TP.HCM đã có quyết định tạm thời chuyển đổi Bệnh viện Trưng Vương thành bệnh viện chuyên tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 có các bệnh lý đi kèm cần được can thiệp điều trị chuyên sâu.

Ngoài ra, một số trường hợp nếu cần can thiệp các kỹ thuật chuyên khoa sâu nhưng chưa có tại bệnh viện, các bệnh viện chuyên khoa của TP.HCM sẽ cử ê-kip chuyên khoa đến can thiệp. Riêng nhi khoa sẽ do Bệnh viện Nhi Đồng 1 đảm trách.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tính đến sáng ngày 18/6, có 1.512 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố; trong đó: 1.265 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 243 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly.



