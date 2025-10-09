HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TPHCM: Một phụ nữ tử vong bất thường khi vừa vào tiệm thuốc

Nguyễn Dũng |

Cảm thấy mệt, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến tiệm thuốc tây mua thuốc nhưng vừa bước vào thì bất ngờ gục xuống, tử vong tại chỗ.

Ngày 9/10, Công an phường Long Bình, TPHCM đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong tại một tiệm thuốc tây vừa xảy ra trên địa bàn.

TPHCM: Một phụ nữ tử vong bất thường khi vừa vào tiệm thuốc- Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến tiệm thuốc trên đường Phước Thiện (phường Long Bình) để mua thuốc. Tuy nhiên, khi vừa bước vào tiệm, bà bất ngờ gục xuống.

Chủ tiệm thuốc cùng người dân đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Người dân cho biết, trước đó người phụ nữ này có biểu hiện mệt mỏi nên đi mua thuốc uống thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Lực lượng công an và y tế đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng nạn nhân tử vong là do đột quỵ.

