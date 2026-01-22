TPHCM lên phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn

Quyết định này được đưa ra dựa trên những dự báo khí tượng phức tạp khi hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina và có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính, trong khi lượng mưa tại khu vực thượng lưu sông Mekong trong tháng 1-2026 dự báo sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10% đến 25%.

Lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác điều hành nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ nước sạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm.

Thành phố xác định các giải pháp thực hiện phải mang tính đồng bộ và phù hợp với đặc thù từng khu vực, trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực cho những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng và các công trình thủy lợi cấp bách đã xuống cấp. Các cơ quan chức năng của thành phố được yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn, thực hiện tích trữ nước hợp lý trong các ao hồ, kênh rạch và xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt để ứng phó với các tình huống bất thường. Trong trường hợp hạn mặn diễn biến nghiêm trọng, nguồn nước sẽ được ưu tiên hàng đầu cho sinh hoạt của người dân, chăn nuôi và tưới tiêu cho những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật như nạo vét kênh mương và tu sửa cống ngăn mặn tại các xã trọng điểm như Hưng Long hay Bình Lợi, UBND TPHCM cũng yêu cầu ngành NN-MT đặc biệt chú trọng đến việc phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thượng nguồn như hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An để xả nước đẩy mặn kịp thời.

Trong lĩnh vực sản xuất, các địa phương được hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, ưu tiên sử dụng giống cây trồng chịu mặn và áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. Đồng thời, các cơ quan truyền thông có trách nhiệm tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời cung cấp thông tin dự báo để người dân và doanh nghiệp chủ động dự trữ nước ngọt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trong mùa khô.

Theo phương án trên, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND cấp xã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Các kế hoạch phải được gửi về Sở NN-MT trước ngày 10-2-2026 để tổng hợp và báo cáo kịp thời lên UBND TPHCM.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cấp nước, quản lý thủy lợi và chính quyền địa phương được xem là yếu tố then chốt để duy trì chỉ tiêu 100% hộ dân trên địa bàn TPHCM được sử dụng nước sạch và vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra trong năm 2026.