TP.HCM lên kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 3 đến 12 tuổi

Đối với trẻ từ 3 đến dưới 12 tuổi, thành phố đang cùng các phường, xã lên kế hoạch chi tiết và đề xuất Bộ Y tế sử dụng loại vắc xin phù hợp để triển khai.

Về tiêm mũi 3, TP.HCM cũng đề xuất kế hoạch với Bộ Y tế, thực hiện theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Bộ.

Tất cả hoạt động tiêm chủng ở TP.HCM đều thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Thành phố đang lập sách trường hợp đủ điều kiện tiêm mũi 3 để xin ý kiến của Bộ Y tế, sau đó mới triển khai.

Bà Mai cho biết TP.HCM đang tập trung ưu tiên tiêm chủng vắc xin cho công nhân, người lao động và học sinh, sinh viên trở lại thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung mọi nguồn lực để tiêm cho học sinh và các em 12-17 tuổi.

Tiêm vắc xin cho trẻ tại TP.HCM.

Tất cả trẻ chưa đủ điều kiện tiêm chủng hoặc chưa đủ tuổi vẫn được đi học bình thường. Các em được hướng dẫn để đảm bảo phòng, chống dịch.

Theo thống kê của ngành y tế, đến chiều 31/10/2021, sau 5 ngày tính từ ngày đầu triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay Thành phố đã tiêm vắc xin cho 445.398 trẻ, bao gồm 200.018 trẻ từ 16-17 tuổi, 245.380 trẻ từ 12-15 tuổi. Thành phố đã ghi nhận tổng cộng có 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn.

Trong ngày 31/10/2021, Thành phố triển khai được 176 điểm tiêm bao gồm 156 điểm trường học, 15 điểm cộng đồng và 05 bệnh viện tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Số lượng tiêm trong ngày là 95.502 trẻ, bao gồm 14.222 trẻ từ 16-17 tuổi, 81.280 trẻ từ 12-15 tuổi.

TP ghi nhận 07 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định. Tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19 theo quy định như: đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong 01 dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại 01 địa điểm; đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp