TP.HCM ‘làm xanh' Côn Đảo từ tháng 7/2026

Theo đề án giao thông xanh cho đặc khu Côn Đảo do Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện, từ tháng 7/2026, Côn Đảo, Cần Giờ và khu trung tâm TP.HCM bắt đầu thực hiện các quy định cho vùng phát thải thấp. Trong đó gồm kiểm định tất cả các loại xe theo quy định của Luật giao thông đường bộ; ban hành các loại phí lưu thông trong khu vực phát thải thấp…

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026, đặc khu áp dụng kiểm soát khí thải, tiến đến kiểm tra khí thải mức độ 2 trở lên đối với toàn bộ xe ô tô, xe máy từ ngày 1/1/2030.

Các giải pháp giao thông xanh tích hợp với chuyển đổi số áp dụng cho Côn Đảo.

Kế hoạch cụ thể cho Côn Đảo là đến 2030, tất cả phương tiện giao thông phải đạt chuẩn khí thải 100%. Trong khoảng thời gian 5 năm từ 2025 - 2030, trên 50% xe máy xăng sẽ chuyển sang xe điện. Mật độ bao phủ của mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện đạt 100% với 40% người dân, du khách sử dụng phương tiện này.

Đặc biệt, toàn bộ taxi tại Côn Đảo đều là xe điện. Sau 2030, toàn bộ xe máy, ô tô sử dụng xăng trên đảo là xe điện và 80% người dân sử dụng xe công cộng.

Đặc khu cũng có đường giao thông dành riêng cho xe đạp trên các tuyến đô thị xây dựng mới.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, hiện Côn Đảo vẫn chưa có xe công cộng. Người dân trên đảo sử dụng xe cá nhân với khoảng 8.000 xe máy, hơn 420 xe ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên. Tỷ lệ phương tiện cơ giới trên 1.000 dân tương đương mức trung bình của TP.HCM.

Tại hội thảo khoa học "Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh ở đặc khu Côn Đảo", do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo và Đại học VinUni vừa tổ chức, ông Phạm Vương Bảo, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết, đề án giao thông xanh cho đặc khu Côn Đảo đã trình UBND thành phố lấy ý kiến những bước cuối cùng.

Trong đề án này, TP.HCM sẽ đầu tư cho đặc khu 6 tuyến xe buýt điện với khoảng 30 xe. Đây là hệ thống xe công cộng đầu tiên cho Côn Đảo, từng bước chuyển đổi giao thông xanh cho đặc khu, đáp ứng mục tiêu đến 2030, khu vực này đảm bảo nhu cầu về giao thông công cộng.

Lộ trình áp dụng vùng phát thải thấp cho Côn Đảo cùng Cần Giờ và khu trung tâm TP.HCM. (Nguồn: TTQLGTCC)

Cụ thể, 6 tuyến buýt điện đầu tiên này có tổng chiều dài gần 72 km, mỗi tuyến sử dụng 5 xe 40 chỗ hoạt động từ chợ và sân bay Côn Đảo đến các điểm tham quan, du lịch, trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan, ban ngành.

Song song đó, sẽ thúc đẩy chuyển đổi dần từ xe cá nhân từ xăng sang điện với nhiều chính sách hỗ trợ người dân. Cụ thể, từ năm 2026, người mua xe máy điện được miễn lệ phí đăng ký và cấp biển số. Hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ 80-100% chi phí đổi xe hoặc mua xe điện mức giá dưới 20 triệu đồng/xe.

Ngoài ra, TP sẽ có chính sách cho vay ưu đãi mua xe lãi suất 4% trong 3 năm, tối đa 70% giá trị xe. Tổng kinh phí thực hiện các giải pháp giao thông xanh tại Côn Đảo và Cần Giờ ước khoảng 2.158,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách gần 630 tỷ Riêng hỗ trợ chuyển đổi xe máy điện dự kiến cần khoảng 590 tỷ đồng.

Theo kết quả khảo sát, các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện đang nhận sự đồng tình cao, với khoảng 74% đồng thuận của người dân Côn Đảo, và khoảng 78% đồng tình của du khách.

Ông Bảo cho biết dự kiến tháng 9 này, TP.HCM sẽ hoàn thiện, ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư trạm sạc, đầu tư phương tiện cho cả doanh nghiệp và người dân.

Các trụ cột chuyển đổi xanh ở Côn Đảo trong đó giao thông xanh với 100% phương tiện chuyển sang xe điện trước 2030. (Nguồn: TTQLGTCC)

Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo Lê Anh Tú cho biết thực tế hiện nay, người dân Côn Đảo đã dần quen và áp dụng nhiều phương án chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường bền vững. Đơn cử như các cơ quan, điểm du lịch đã quy định không sử dụng chai nhựa, túi nilon. Đây là một thói quen người Côn Đảo áp dụng hàng ngày.

Theo ông, ngoài hệ thống xe buýt điện TP đầu tư mới cho Côn Đảo, địa phương cũng đang mong muốn và phát động đầu tư xe đạp để khách du lịch di chuyển. Các điểm du lịch lớn có thể đầu tư thêm xe ngựa và những phương tiện thân thiện với môi trường.

“ Giao thông xanh không chỉ có xe máy điện, ô tô điện mà còn nhiều phương tiện khác. Chúng tôi mong muốn du khách, người dân hiểu đúng và thực hiện để giữ môi trường Côn Đảo trong lành, an toàn. Tôi cũng mong các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền đúng để người dân hiểu đúng về xe điện, đừng để nghe nhắc tới xe điện là lo ngại, hiểu sai về phương tiện này” , ông Tú nói.

Ông cũng đề xuất đầu tư trạm sạc, đổi pin, tích hợp năng lượng tái tạo... và có chính sách khuyến khích, doanh nghiệp, người dân chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch; đầu tư điện mặt trời; hệ thống chiếu sáng thông minh.

Cũng theo ông Tú, tháng 9 này, điện lưới quốc gia sẽ được đấu nối về Côn Đảo. Do vậy, người dân, doanh nghiệp đầu tư xe điện không phải lo lắng thiếu điện ở đặc khu. Hơn nữa theo tính toán, nguồn điện dành cho xe điện chỉ chiếm khoảng 3% lượng điện cung cấp cho Côn Đảo.

Côn Đảo là đặc khu duy nhất của TP.HCM có diện tích gần 76 km2, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, với dân số năm 2024 là 9.965 người. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử cách mạng đặc biệt, Côn Đảo được Chính phủ quy hoạch là Khu du lịch quốc gia. Trong năm 2024, đặc khu đón khoảng 600.000 lượt khách du lịch, trong đó có 17.000 lượt khách quốc tế; doanh thu khoảng 2.088 tỷ đồng.



