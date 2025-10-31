TP.HCM hướng đến ‘bệnh viện không giấy, không chờ đợi, không tiền mặt’

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức là bệnh viện tuyến quận, huyện hạng 1 đầu tiên của cả nước và là bệnh viện đầu tiên được Bộ Y tế cho phép triển khai thí điểm hồ sơ bệnh án điện tử.

Đến nay, đơn vị đã triển khai thành công bệnh án điện tử trong toàn bệnh viện, số hóa toàn bộ hồ sơ bệnh án bằng giấy và tích hợp vào phần mềm trên 6.000 hồ sơ bệnh án giấy, giúp lưu trữ lâu, tiết kiệm diện tích phục vụ thuận tiện cho công tác thống kê, báo cáo, nghiên cứu khoa học, dự báo…

Tất cả thông tin khám, chữa bệnh, đơn thuốc của người dân cũng được đơn vị này thí điểm cập nhật trong mục sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, mang đến thêm tiện ích cho người dân.

Ông Nguyễn Đông Duy (phường Thủ Đức, TP.HCM), cho biết: “Trước kia mỗi lần đi khám bệnh, tôi phải mang giấy tờ sổ sách khá bất tiện. Từ khi triển khai ví điện tử này rất là tiện lợi cho người bệnh, đi khám bệnh chỉ cần mang theo điện thoại, trên ứng dụng đã có tích hợp đầy đủ các thông tin”.

Các bệnh viện triển khai chuyển đổi số để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân tốt hơn.

Tại Hội nghị Khoa học công nghệ với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”, TS.BS Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã chủ động đầu tư và triển khai nhiều ứng dụng công nghệ trong hoạt động khám chữa bệnh. Nổi bật là hệ thống bệnh án điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh, cùng các hệ thống PACS, LIS, HIS được kết nối liên thông.

Bệnh viện cũng phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh trực tuyến, đăng ký khám qua ứng dụng và áp dụng nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Gần đây, đơn vị tiếp tục triển khai nền tảng phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ công tác quản lý và nâng cao chất lượng bệnh viện.

“Khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực trọng yếu giúp y tế hiện đại tiến xa hơn, từ chẩn đoán, điều trị, quản lý hồ sơ bệnh án, đến công tác điều hành, quản trị bệnh viện. Những bước tiến ấy không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, giảm tải cho nhân viên y tế, mà còn mang lại sự hài lòng và tiện ích cho người bệnh, hướng tới bệnh viện “không giấy – không chờ đợi – không tiền mặt”, TS.BS Vũ Trí Thanh nói.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết, khi đã thống nhất được bệnh án điện tử, ngành y tế sẽ kết nối các bệnh án ở các bệnh viện lại để tạo ra một hệ thống thông suốt. Khi đó, sẽ tạo ra sự liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ không cần chỉ định xét nghiệm hay chụp lại như trước.

Ngoài ra, sự liên thông này cũng giúp cho công tác quản lý ngành y tế có những dự báo về mô hình bệnh tật mang tính chủ động hơn trong công tác chăm sóc sức khoẻ người dân.

Chuyển đổi số trong khám và chữa bệnh, với trọng tâm là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, là hai nhiệm vụ then chốt mà ngành y tế TP.HCM sẽ đẩy mạnh trong giai đoạn 2024 – 2025. Những nội dung này được UBND TP nêu rõ trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Y tế thông minh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Tính đến nay đã có 153/164 bệnh viện tại TP.HCM triển khai bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ hơn 93% toàn hệ thống. Đặc biệt, khối bệnh viện công lập của thành phố đạt tỷ lệ 100% với 60/60 bệnh viện đã đưa bệnh án điện tử vào hoạt động.

Tuy nhiên, để bệnh án điện tử vận hành hiệu quả và đồng bộ còn đòi hỏi nhiều về nhân lực vận hành và máy móc, trang thiết bị.