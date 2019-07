TP.HCM: Bắt băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi trên xe buýt do 2 chị em ruột U60 cầm đầu

Ngày 29/7, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang giữ nhóm đối tượng gồm: Vũ Văn Tú (thường gọi là Út, SN 1962), Trần Văn Thành (thường gọi là Tèo, SN 1972), Lương Đức Thành (SN 1958, hiện sống lang thang) và hai chị em ruột Nguyễn Thị Thủy (SN 1969), Nguyễn Thị Hiền (SN 1970, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, trú quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận khoảng tháng 6/2019, hai chị em ruột là Thuỷ - Hiền, Tú cùng ngồi uống cà phê dưới chân cầu Bình Triệu thì Thuỷ nói không có tiền mua sắm và đóng tiền học cho con. Thuỷ nảy sinh ý định móc túi của khách đi xe buýt mang bán lấy tiền nên bàn với Hiền và Tú.

Sau đó, nhóm rủ thêm Thành, Tèo cùng lập nhóm để đi trộm cắp tài sản. Chúng phân chia nhiệm vụ Hiền, Tú làm nhiệm vụ xô đẩy để khách mất cảnh giác, còn Thuỷ thực hiện việc móc trộm tài sản.

Khoảng 4h30 ngày 22/7, Tú lấy xe máy chở 2 chị em Thuỷ, Hiền từ cầu Bình Lợi qua 1 quán cà phê ở chợ Bình Triệu. Sau khi uống xong cà phê, Tú chở cả 2 tới trạm chờ xe buýt gần cổng trước bến xe miền Đông. Lúc này, Tèo chở Thành tới để giúp sức.

Tang vật cùng phương tiện gây án.

Ít phút sau, nhóm thấy chị L.Th.P.Th. (SN 1999, ngụ tỉnh Gia Lai) bỏ ĐTDĐ trong túi áo khoác định lên xe buýt số 8 đi về ký túc xác Đại học Quốc Gia. Lúc này, Tú và Hiền dàn cảnh xô đẩy chị T.. Sau đó, Thủy lẻn tới móc túi lấy chiếc ĐTDĐ của nạn nhân rồi lập tức xuống xe. Lấy được tài sản, Thuỷ đưa cho Tú giữ và nhóm rời khỏi hiện trường.

Khi nhóm đi tới trạm chờ xe buýt dưới chân cầu Bình Triệu thì chờ để tiếp tục hành động. Khoảng 5h30 cùng ngày, nhóm phát hiện chị L.H.N.T. (SN 1992, ngụ tỉnh Khánh Hoà) bỏ ĐTDĐ trong túi quần đang lên xe buýt số 93 để đón về công viên 23-9.

Trạm xe buýt nơi nhóm thực hiện các vụ trộm cắp.

Lúc này, Tú và Hiền tiếp cận vờ chen lấn, Thuỷ vội lên móc chiếc ĐTDĐ của chị T. rồi tẩu thoát. Toàn bộ hành vi của nhóm đã lọt vào tầm mắt của trinh sát Công an quận Bình Thạnh.

Khi nhóm đi tới khu vực công viên quận Bình Thạnh để chuẩn bị chia tài sản lấy được thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Riêng 2 nạn nhân cũng đã trình báo công an sau đó.

Bước đầu, nhóm khai báo như trên tuy nhiên công an tình nghi băng nhóm này gây ra nhiều vụ án khác nên đề nghi ai từng là nạn nhân tới trụ sở công an trình báo để phục vụ việc điều tra. Hiện công an đang điều tra mở rộng.