TP HCM: Ô tô lao dải phân cách, tông 2 xe máy ở đường Trường Chinh

CLIP: Ô tô tông dải phân cách, lao sang làn đường ngược lại.

Ngày 16-9, Công an phường Tân Bình (TP HCM) đang điều tra vụ ô tô lao dải phân cách, tông 2 xe máy.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, ô tô 7 chỗ biển số TP HCM chạy trên đường Trường Chinh, hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường mũi tàu Cộng Hòa. Khi vừa qua giao lộ đường Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình thì bất ngờ tông 1 xe máy chạy cùng chiều, ủi 10 m dải phân cách, lao sang làn đường ngược lại tông tiếp 1 xe máy. Ô tô chỉ dừng lại khi đâm cột điện trên vỉa hè.

Tại hiện trường, 2 xe máy nằm ngổn ngang, phần đầu ô tô biến dạng, cột điện bị tông nghiêng.

Vụ việc khiến 1 người đàn ông bị thương rất nặng, nhập viện cấp cứu. 2 người ngồi trên ô tô cũng bị thương.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP HCM) cùng Công an phường Tân Bình đến phong tỏa, điều tra nguyên nhân.