TP. HCM: Nộp 2 triệu đồng vì nhớ nhầm 18 giờ thành 8 giờ tối; người vi phạm đứng đọc to, rõ ràng quy định để ‘nhớ kỹ’

Sau 18h tại TP.HCM, người dân ra đường không thật sự cần thiết và không nằm trong danh sách trường hợp được phép ra đường sẽ bị xử phạt mạnh tay.



Từ 17h, lực lượng chức năng đã thành lập các chốt điểm toàn thành phố để kiểm tra giấy tờ và nhắc nhở người dân. Ảnh: Huy Hậu

Theo ghi nhận của PV báo Tổ Quốc, tại chốt CV Gia Định có 3 trường hợp bị lập biên bản, trong đó có 2 shipper nhận chở nhu yếu phẩm không thiết yếu và một trường hợp từ Q.4 sang thăm gia đình tại Q. Gò Vấp.

Theo ghi nhận của PV báo Tuổi trẻ, 18h ngày 26/7, tổ công tác Đội cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an Q.8 (TP.HCM) lập chốt trên đường Phạm Thế Hiển để dừng tất cả xe, xử lý người dân ra đường khi không thật sự cần thiết.



Nếu những trường hợp nằm trong danh mục được phép ra đường sau 18h thì lực lượng chức năng cho qua. Còn những trường hợp không nằm trong danh mục sẽ bị CSGT xử phạt.

Lúc 18h47, tổ công tác phát hiện anh P.T.H. (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) chạy xe công nghệ giao hàng đang trên đường về phòng trọ. Bị CSGT dừng xe kiểm tra, anh H. trình bày mới đi giao đơn hàng cuối cùng và đang trên đường về thì bị tổ CSGT dừng xe.

"Tôi vừa giao xong đơn hàng cuối cùng trong ngày cho khách, nhìn lại đồng hồ thì đã gần 19h tối. Tôi có đọc báo và biết được quy định hôm nay là người dân không được ra đường sau 18h để phòng chống dịch", anh H. phân trần.

Tuy nhiên, CSGT nhận thấy anh H. biết hành vi của mình là sai và đây là ngày đầu xử lý "giờ giới nghiêm" nên CSGT chỉ lập biên bản nhắc nhở anh. Đáng nói, CSGT yêu cầu anh H. phải đọc to, rõ ràng những nội dung quy định của chỉ thị 12, 16 của TP để cho nhiều người vi phạm xung quanh nghe.

"Tổ công tác yêu cầu người vi phạm đọc to, rõ ràng những quy định của các chỉ thị trong biên bản nhắc nhở để người dân nhớ kỹ và hiểu nội dung sâu hơn. Từ đó người dân sẽ ý thức hơn trong việc phòng chống dịch. Chứ phạt hoài mà người dân không đọc rõ quy định thì không hiểu và sẽ tái phạm nhiều lần...", một CSGT tại chốt nói.

Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (Q.1), theo ghi nhận của PV báo Thanh niên, Công an P.Nguyễn Cư Trinh và lực lượng CSGT Trật tự Công an Q.1 trực chốt đã lập biên bản xử phạt anh L.P.B.A (26 tuổi, Q.1) 2 triệu đồng vì ra đường với lý do không chính đáng.

Anh A. trình bày, anh sang nhà người quen ở Q.5 chơi.

"Khi xem tin tức có biết chiều 26.7 người dân không được ra khỏi nhà, nhưng tôi xem nhầm thời gian 18 giờ 26.7 thành 8 giờ tối 26.7", anh A. nói.

Công an P.Nguyễn Cư Trinh đã lập biên bản xử phạt anh L.P.B.A 2 triệu đồng với lý do ra đường không chính đáng.



Tổng hợp