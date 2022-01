TP. HCM: Một cô gái bị rơi thang máy từ tầng 4 khách sạn

Theo đó, khoảng 5h ngày 22/1, chị Ng.T.N.H. (SN 1995, ngụ TP Thủ Đức) đi thang máy ở khách sạn Sen Hồ ở địa chỉ số 110/6 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP.HCM thì bất ngờ gặp sự cố.



Sau đó, thang máy rơi từ tầng 4 xuống tầng trệt của khách sạn khiến chị H. bị thương nặng. Người dân vội báo cho công an.

Lực lượng tiếp cận hiện trường.

Nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Phú có mặt tiến hành triển khai các dụng cụ chuyên dụng đưa nạn nhân ra ngoài. Do nạn nhân đi thang máy gặp sự cố, bị rơi từ tầng 4 xuống tầng trệt dẫn tới bị thương nên việc tiếp cận hiện trường hết sức khó khăn.

Nạn nhân với thương tích trên người.

Lực lượng dùng thang dây tiếp cận được cô gái và dùng cán thương đưa ra nạn nhân ra bên ngoài, giao cho lực lượng cứu thương 115. Bước đầu nạn nhân bị chấn thương cột sống.

