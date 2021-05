TP. HCM: Ca dương tính SARS-CoV-2 ở quận 7 từng sốt cao 38,5 độ C cách đây 10 ngày

Liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 cư ngụ tại chung cư SunView Town (đường Gò Dưa, TP Thủ Đức), tối 18.5, thông tin tử Sở Y tế TP.HCM xác nhận vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2, là đồng nghiệp tại Công ty Deloitte (quận 3, TP.HCM) với ca mắc ở Thủ Đức.

Cụ thể, người này là nữ (sinh năm 1987, cư ngụ tại phường Tân Kiểng, quận 7). Qua khai thác dịch tễ ban đầu, người này đã từng đến Hải Phòng từ ngày 24.4 đến ngày 5.5. Ngày 5.5, người này đi trên chuyến bay VN1179 từ Hải Phòng đến TP.HCM.

TP đã tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các lấy mẫu các trường hợp sống cùng địa chỉ với bệnh nhân cũng như các hành khách đi cùng chuyến bay VN1179, báo Tiền phong đưa tin.

Khu vực nữ đồng nghiệp của ca dương tính ở Thủ Đức đang được phong tỏa ngay trong đêm 18.5. Ảnh: Tiền phong

Báo Thanh niên đăng tải lịch trình cụ thể của ca nghi nhiễm như sau:



Ngày 24.4, chị M. bay từ TP.HCM ra sân bay Cát Bi – Hải Phòng trên chuyến bay VN1180 vào buổi sáng rồi đặt Grab về nhà mẹ trong khu tập thể 5 tầng trên đường Lý Thánh Tông, Đồ Sơn - Hải Phòng.

Đến ngày 1.5, nữ nhân viên đi xe buýt Thịnh Hưng qua nhà người em ở thôn 2, Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và ở lại khoảng 2 ngày.

Ngày 5.5, người này về lại TP.HCM trên chuyến VN1179 lúc 16 giờ 30. Trong thời gian lưu trú tại TP.HCM, chị M. di chuyển chủ yếu bằng Grab và đặt đồ ăn qua ứng dụng Grab, không nấu nướng tại nhà.

Rạng sáng 8.5, chị M. sốt cao (38,5 độ C) và không uống thuốc gì. Đến sáng cùng ngày được bạn mua thuốc cầm đến nhà. Ngày 9.5, chị M. đi làm tóc tại Tanny Vũ chi nhánh quận 7 (A2 đường D4 khu Him Lam, phường Tân Hưng), lúc gội đầu và rửa mặt thì không đeo khẩu trang. Hôm sau, do còn cảm thấy mệt nên chị M. nghỉ ở nhà, không đi làm.

Ngày 11. 5 – 14.5, chị M. đi làm tại Công ty Grove rồi đi làm tóc ở Tanny Vũ chi nhánh quận 1 (76 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao), mua sách ở nhà sách Nguyễn Huệ (quận 1). Ngày 15.5, người này ở nhà cả ngày. Ngày 16.5, nhờ bạn chở đi xem nhà tại chung cư M.ONE.

Sáng 18.5, chị M. được lấy mẫu xét nghiệm tại công ty do tiếp xúc gần với BN4514 và được chở về khu cách ly tập trung quận 7. Lúc 18 giờ, có kết quả nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Tổng hợp