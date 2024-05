Toyota Corolla Cross - Từ phép thử trở thành mẫu xe được nhiều người Việt ưa chuộng

"Phép thử" thành công



Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào nửa sau năm 2020, mang đến nhiều bất ngờ. Thời điểm đó, ít người có tưởng tượng đến sự thành công nhanh chóng của Corolla Cross, bởi dù mang trên mình những công nghệ tiên phong và hiện đại, nhưng dẫu sao "khẩu vị" của thị trường Việt Nam cũng có nhiều khác biệt và khó đoán so với khu vực và trên thế giới.

Bước đầu tiên, để chinh phục khách hàng Việt, Corolla Cross có kích thước tổng thể, không gian nội thất cùng cách định giá nằm ở cả 2 phân khúc B và C-. Do đó, Corolla Cross dễ dàng "chen chân" vào cả 2 phân khúc và thu hút khách hàng của cả 2 cỡ xe này.

Và để tương xứng với mức giá đó, Toyota đã trang bị rất nhiều công nghệ và tiện nghi với một mẫu xe toàn cầu, trong khi vẫn duy trì những giá trị đã làm nên danh tiếng của hãng bấy lâu nay.

Khách hàng cảm nhận được một hình ảnh Toyota tích cực hơn qua Corolla Cross.

Yếu tố tiên phong công nghệ được Toyota coi là vũ khí chính cho mẫu xe này, bao gồm Hybrid tự sạc, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense và nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA.



Corolla Cross trở thành mẫu xe Hybrid phổ thông tiên phong tại thị trường Việt Nam. Trước đây, khách hàng trong nước chỉ được biết đến công nghệ này qua các xe được trưng bày trong triển lãm và một số hãng xe sang phân phối. Đến nay, khách hàng đã có thể mua một chiếc xe Hybrid với giá niêm yết chưa đến 1 tỷ đồng. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của Toyota sau một thời gian dài nghiên cứu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng Việt.

Tiếp đến, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense lần đầu tiên được trang bị trong dải sản phẩm của Toyota Việt Nam với đầy đủ các tính năng: hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), đèn chiếu xa tự động (AHB) và hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (DRCC). Cùng với đó là hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo áp suất lốp, camera toàn cảnh 360 độ có mô phỏng trên cao, gương chiếu hậu tự động điều chỉnh khi lùi, 7 túi khí… giúp khách hàng yên tâm khi lái xe. Chính sự ra đời của Corolla Cross cùng danh sách trang bị an toàn "full" so với phân khúc thời điểm đó, đã tạo ấn tượng mạnh về sự thay đổi nhanh chóng của Toyota, giúp mẫu xe này tăng sức cạnh tranh và vươn lên dẫn đầu phân khúc.

Để 2 công nghệ trên phát huy được nhiều công dụng nhất thì khung gầm của một chiếc xe được ví như "xương sống" và Toyota áp dụng nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA trên Corolla Cross. Với nền tảng này, phần trọng tâm của xe sẽ được hạ thấp và dưới ảnh hưởng của trọng lực, chiếc xe sẽ có khả năng bám đường tốt hơn, hạn chế được các chuyển động vặn xoắn thân xe đồng thời người lái có tầm quan sát tốt hơn.

Anh Thành Trung, một chủ xe tại Đà Nẵng chia sẻ về trải nghiệm sau hơn 2 năm gắn bó với chiếc xe của mình: "Tôi chưa từng nghĩ một chiếc xe của Toyota lại được trang bị nhiều công nghệ hàng đầu đến vậy cho đến khi đích thân trải nghiệm Corolla Cross tại đại lý và sau đó đã sở hữu xe".

Anh cho biết, xe rất phù hợp với những người trẻ tầm tuổi 30 như anh: "Nhiều người như tôi mong muốn tìm kiếm một chiếc xe đủ lịch sự để đi gặp khách hàng nhưng cũng có đủ thoải mái, năng động để gia đình có thể đi chơi, khám phá nhiều địa danh khác nhau. Và Corolla Cross là câu trả lời."

Quân Át chủ bài của Toyota

Hơn 3 năm ra mắt, Corolla Cross trở thành 1 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất từ năm 2021-2023. Tính trong năm 2023, đây là mẫu xe bán chạy thứ 2 của Toyota chỉ sau chiếc xe "quốc dân" Vios, với hơn 10 nghìn xe.

Phiên bản 2024 chính thức ra mắt thị trường Việt mới đây đã thu hút được sự chú ý ngay từ khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về giá bán và hình ảnh ở Thái Lan.

Ở lần nâng cấp này, Toyota tập trung về thiết kế, tiện nghi và tính năng an toàn. Phần lưới tản nhiệt được tạo hình tổ ong dễ dàng liên tưởng đến mẫu xe Lexus RX mới nhất, giúp tổng thể phần đầu xe trẻ trung, hiện đại hơn. Đèn pha Crystalized mới sắc sảo cùng đèn xi nhan dạng dòng chảy cũng là điểm được đánh giá cao trên xe.

Thiết kế đầu xe trên Corolla Cross 2024 trẻ trung, hiện đại.

Không gian bên trong cũng được khách hàng đánh giá cao nhờ trang bị thêm kính trần xe toàn cảnh, mang đến cảm giác thoải mái và thoáng đãng hơn. Phiên bản 2024 được bổ sung thêm phanh tay điện tử và chức năng Auto Hold cho cả 2 phiên bản. Trong khi đó, bản Hybrid được ưu tiên nâng cấp màn hình cảm ứng lên 10,1 inch, màn hình hiển thị đa thông tin lên 12,3 inch và thêm tính năng phanh tự động khi đỗ xe.



Anh Ngọc Anh, một người đã đặt cọc trước từ khi xe về đại lý đánh giá cao hàm lượng công nghệ trên Corolla Cross: "Corolla Cross được tích hợp những công nghệ hàng đầu, phiên bản mới được bổ sung thêm tiện nghi và tôi đã lựa chọn màu xám ánh bạc mới".

Anh Ngọc Anh còn cho biết chính sách giá mới của Corolla Cross là một điểm làm anh hài lòng. "Giá bán mới giảm nhiều so với phiên bản tiền nhiệm, tiết kiệm được 40 triệu với tôi là số tiền rất lớn".

Theo đó, khi ra mắt xe ngày 6/5, mức giá bán mới được Toyota Việt Nam công bố lần lượt là từ 820 triệu đồng cho bản xăng tiêu chuẩn và từ 905 triệu đồng cho phiên bản Hybrid.

Ngoài ra, để mang đến sự an tâm cho khách hàng, Toyota Việt Nam tiếp tục dành tặng Gói gia hạn bảo hành cho khách hàng mua Corolla Cross 2024. Tổng thời gian bảo hành của xe lên tới 5 năm/ 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) và thời gian bảo hành cho Ắc- quy điện trên phiên bản Hybrid sẽ là 7 năm/ 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), chương trình áp dụng đến hết ngày 31/12/2024.



Những kế thừa, bổ sung trên giúp cho Corolla Cross trở thành một chiếc xe mạnh về cả công nghệ, tính năng an toàn và giá bán, hứa hẹn tiếp tục duy trì vị thế là mẫu SUV đô thị thành công bậc nhất trong phân khúc.