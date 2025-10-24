Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cứ điểm của Quân đội Ukraine trong khu vực “hoạt động quân sự đặc biệt” đã bị phá hủy bởi kíp vận hành hệ thống phóng rocket nhiều nòng Tornado-S thuộc nhóm lực lượng Vostok.

Bộ Quốc phòng nêu rõ, kết quả của cuộc tấn công đã làm thất bại các nỗ lực tiếp tục củng cố vị trí của phía Ukraine.

Đồng thời, vị trí hầm hào và các điểm triển khai tạm thời của đối phương được xác định chính xác nhờ trinh sát trên không; kíp trinh sát đã hiệu chỉnh hỏa lực và giám sát việc tiêu diệt các mục tiêu theo dự định.

Trong lúc đó, hoạt động của pháo phản lực đã được che chắn bởi một nhóm chuyên trách phòng, chống UAV đối phương. Nhóm này không để cho các UAV đối phương tấn công trúng phương tiện chiến đấu.

Tornado-S san phẳng cứ điểm quân đội ở Dnipropetrovsk

Theo TVzvezda

