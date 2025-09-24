Top 5 "hot kid" nhà sao thể thao đình đám: Con trai Ronaldo, Messi mang "gen" vàng bóng đá, con của Beckham toàn thị phi!

Sinh ra đã "ngậm thìa vàng", con cái của các huyền thoại thể thao luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng. Có người thực sự chứng minh được tài năng vượt trội, xứng danh "hổ phụ sinh hổ tử", nhưng cũng không ít gương mặt chỉ nổi vì danh tiếng gia đình, sống trong thị phi ngợp trời.

1. Cristiano Ronaldo Jr. - Bản sao CR7 được kỳ vọng

Con trai cả của Ronaldo sớm bộc lộ khả năng chơi bóng thiên bẩm, đang tập luyện tại lò đào tạo chuyên nghiệp và thường xuyên được cha trực tiếp kèm cặp. Bước sang tuổi 15, Ronaldo Jr. được triệu tập lên đội tuyển đội U15 Bồ Đào Nha nhận về nhiều sự chú ý. Ronaldo Jr. được kỳ vọng sẽ trở thành "CR7 phiên bản 2.0", nối dài di sản sân cỏ lẫy lừng.

2. Thiago Messi - Chưa kịp lớn đã thành tâm điểm

Mới hơn 12 tuổi, Thiago Messi đã thường xuyên lọt ống kính truyền thông quốc tế. Cậu bé hiện tập tại học viện của Inter Miami, mang kỳ vọng viết tiếp giấc mơ sân cỏ của cha. Song, việc bị soi mói quá sớm khiến Thiago trở thành "nạn nhân spotlight", chịu nhiều áp lực dù còn rất nhỏ.

Thiago Messi từng ghi 11 bàn chỉ trong 1 trận đấu, gây sốt MXH.

3. Bronny James - Tài năng trẻ, hào quang phủ sóng NBA

Con trai LeBron James được xem là niềm hy vọng kế thừa của NBA. Với chiều cao nổi bật, kỹ năng bóng rổ đáng nể và sức hút truyền thông khổng lồ, Bronny tuổi 20 không khác gì một ngôi sao giải trí. Tuy vậy, lối sống nửa VĐV nửa "idol Hollywood" cũng khiến anh nhận về không ít tranh cãi.

Siêu sao LeBron James và con trai Bronny James trong một sự kiện bóng rổ tại Mỹ

4. Harper Beckham - Công chúa ngậm thìa vàng, sống trong hào quang thời trang

Công chúa út nhà Beckham - Victoria từ nhỏ đã quen với đồ hiệu, xuất hiện ở hàng ghế đầu các show thời trang lớn. Harper trở thành fashionista nhí được cả thế giới săn đón. Harper dậy thì ngày càng trổ mã, nhan sắc thiếu nữ tuổi 14 khiến bao người say mê. Cô bé được kì vọng sẽ nối gót Victoria phát triển sự nghiệp thời trang đình đám. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc có phần trưởng thành, sexy quá mức so với tuổi thiếu niên cũng khiến Harper nhiều lần dính tranh cãi.

5. Brooklyn Beckham - Rich kid "bất tài", thị phi ngập trời

Được sinh ra trong hào quang của David Beckham và Victoria, Brooklyn từng được kỳ vọng nối nghiệp cha nhưng lại "bất tài toàn diện" ở tuổi 26: thất bại trong bóng đá, nhiếp ảnh lẫn nghề đầu bếp. Anh chỉ thực sự nổi tiếng nhờ đám cưới bạc tỷ với Nicola Peltz - ái nữ nhà tỷ phú Mỹ, từ đó liên tục ngập trong thị phi gia đình, đời tư và mác "rich kid ăn bám" hay "chạn vương".