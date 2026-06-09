Xe tăng bị cho là lỗi thời trước UAV và tên lửa chống tăng, nhưng các mẫu tăng thế hệ mới đang chứng minh điều ngược lại bằng công nghệ bảo vệ và hỏa lực hiện đại.

Mặc dù chiến trường hiện đại chứng kiến sự bùng nổ của UAV cảm tử và tên lửa chống tăng tấn công từ trên cao, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) vẫn giữ vai trò xương sống của lực lượng lục quân. Các hệ thống phòng vệ chủ động, cảm biến hợp nhất dữ liệu và khả năng tác chiến mạng trung tâm đang tạo nên thế hệ xe tăng hoàn toàn khác so với trước đây.

Dựa trên các đánh giá từ các nguồn quân sự quốc tế trong năm 2026, dưới đây là 10 xe tăng được đánh giá mạnh nhất thế giới hiện nay.

Xe tăng Type 10 của Nhật Bản. Ảnh Wikipedia

10. Type 10 (Nhật Bản)

Type 10 được Nhật Bản phát triển nhằm thay thế Type 74 và bổ sung cho Type 90. Với trọng lượng khoảng 48 tấn, mẫu xe tăng này nhẹ hơn đáng kể so với nhiều đối thủ phương Tây nhưng vẫn duy trì hỏa lực mạnh nhờ pháo nòng trơn 120 mm. Điểm nổi bật nhất của Type 10 là hệ thống tác chiến số hóa tiên tiến, cho phép chia sẻ dữ liệu mục tiêu theo thời gian thực giữa các đơn vị thiết giáp.

9. VT-4 (Trung Quốc)

VT-4 là dòng xe tăng xuất khẩu hiện đại nhất của Trung Quốc, được nhiều quốc gia như Pakistan và Thái Lan đưa vào trang bị. Xe sử dụng pháo nòng trơn 125 mm, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và động cơ công suất khoảng 1.300 mã lực. Dù chưa được kiểm chứng nhiều trong thực chiến, VT-4 được đánh giá là một trong những mẫu tăng xuất khẩu đáng chú ý nhất hiện nay.

8. Challenger 3 (Anh)

Challenger 3 là chương trình nâng cấp sâu dòng Challenger 2. Điểm thay đổi lớn nhất là việc chuyển sang sử dụng pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm tiêu chuẩn NATO, cùng hệ thống cảm biến và điện tử hoàn toàn mới. Xe được thiết kế để đối phó các mối đe dọa hiện đại như UAV và tên lửa chống tăng thế hệ mới.

7. Leclerc XLR (Pháp)

Phiên bản XLR giúp Leclerc tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm xe tăng hiện đại nhất châu Âu. Xe sử dụng hệ thống nạp đạn tự động, giảm số lượng kíp lái xuống còn 3 người. Khả năng cơ động cao cùng hệ thống quản lý chiến trường kỹ thuật số giúp Leclerc XLR đặc biệt phù hợp với tác chiến mạng trung tâm.

Type 99A Trung Quốc. Ảnh Wikipedia

6. Type 99A (Trung Quốc)

Được xem là xe tăng mạnh nhất đang phục vụ trong lục quân Trung Quốc, Type 99A sở hữu pháo 125 mm, giáp composite hiện đại và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến. Với trọng lượng khoảng 55 tấn, đây là đối thủ trực tiếp của Abrams, Leopard 2 hay T-90M trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

5. T-90M Proryv (Nga)

T-90M là phiên bản hiện đại nhất của dòng T-90 nổi tiếng. Xe được nâng cấp toàn diện về giáp bảo vệ, hệ thống ngắm bắn và khả năng tác chiến ban đêm. Những kinh nghiệm thu được từ xung đột Ukraine đã thúc đẩy Nga liên tục cải tiến mẫu xe tăng này, nhằm nâng cao khả năng sống sót trước UAV và đạn chống tăng hiện đại.

4. Merkava Mk.4 Barak (Israel)

Israel từ lâu luôn ưu tiên bảo vệ kíp lái và Merkava Mk.4 Barak là minh chứng rõ nhất cho triết lý đó. Xe được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Trophy nổi tiếng, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng đang bay tới. Ngoài ra, phiên bản Barak còn tích hợp trí tuệ nhân tạo và hệ thống cảm biến thế hệ mới nhằm tăng cường nhận thức tình huống trên chiến trường.

3. K2 Black Panther (Hàn Quốc)

K2 Black Panther được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những xe tăng toàn diện nhất thế giới . Xe sử dụng pháo nòng trơn 120 mm với hệ thống nạp đạn tự động, động cơ 1.500 mã lực và hệ thống treo thủy khí nén độc đáo cho phép thay đổi độ cao thân xe theo địa hình. Khả năng cơ động xuất sắc cùng trình độ tự động hóa cao giúp K2 trở thành đối thủ đáng gờm của mọi xe tăng hiện đại.

2. M1A2 SEPv4 Abrams (Mỹ)

Phiên bản mới nhất của Abrams tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng sức mạnh thiết giáp Mỹ. Xe được trang bị giáp composite cải tiến, hệ thống Trophy APS, cảm biến thế hệ mới và khả năng kết nối dữ liệu chiến trường hiện đại. Kinh nghiệm thực chiến dày dặn cùng quá trình nâng cấp liên tục giúp Abrams vẫn nằm trong nhóm xe tăng mạnh nhất thế giới.

Leopard 2A8 của Đức. Ảnh The Defense Post

1. Leopard 2A8 (Đức)

Nhiều bảng xếp hạng quốc tế năm 2026 đều đưa Leopard 2A8 lên vị trí số một. Mẫu xe tăng này sở hữu pháo Rheinmetall 120 mm L55A1, hệ thống Trophy APS, giáp module thế hệ mới và nhiều cải tiến rút ra từ kinh nghiệm chiến trường Ukraine. Giới chuyên gia đánh giá Leopard 2A8 đạt sự cân bằng tốt nhất giữa hỏa lực, khả năng bảo vệ, độ tin cậy và chi phí vận hành, qua đó trở thành chuẩn mực mới của xe tăng phương Tây.

Bảng xếp hạng năm 2026 cho thấy xe tăng không hề biến mất khỏi chiến trường như nhiều dự đoán trước đây. Thay vào đó, chúng đang tiến hóa mạnh mẽ để thích nghi với môi trường tác chiến mới. Những hệ thống phòng vệ chủ động, cảm biến đa phổ và khả năng kết nối dữ liệu thời gian thực đang trở thành yếu tố quyết định thay vì chỉ dựa vào lớp giáp dày hay cỡ nòng pháo.

Trong tương lai gần, cuộc cạnh tranh giữa Leopard 2A8, Abrams, K2 Black Panther cùng các chương trình tăng thế hệ mới của Trung Quốc và Nga được dự báo sẽ tiếp tục định hình bộ mặt chiến tranh thiết giáp toàn cầu.