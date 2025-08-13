Theo phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Ukraine Andrii Kovaliov hôm 12-8, đối phương "đang tận dụng ưu thế quân số và dù chịu tổn thất vẫn tìm cách thâm nhập tiền tuyến thành từng nhóm nhỏ".

Ông cho biết Tổng Tư lệnh Syrskyi đã bổ sung nhân lực và phương tiện nhằm ngăn chặn các nhóm biệt kích này. Dù vậy, ông không nêu cụ thể về lực lượng được điều động bổ sung tới mặt trận này.

Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn thông tin phía Nga đã 35 lần tìm cách đẩy lùi lực lượng Ukraine tại mặt trận Pokrovsk. Hầu hết động tĩnh tập trung quanh các khu vực Poltavka, Popiv Yar, Maiak, Dorozhne, Nykanorivka, Kucheriv Yar, Nove Shakove, Novoekonomichne, Sukhetske, Rodynske, Promin, Udachne, Lysivka, Zvirove, Horikove và Dachne.

Báo cáo sơ bộ cho biết trong 24 giờ qua, binh sĩ Ukraine tại đây đã phá hủy một xe, 21 UAV, một ăng-ten thông tin liên lạc và một xe máy của Nga; đồng thời gây thiệt hại cho một khẩu pháo.

Trước đó, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã triển khai lực lượng tại một tuyến phòng thủ ở Pokrovsk, gần Dobropillia và tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk, đồng thời lên kế hoạch ngăn chặn lực lượng Nga tại khu vực này.

Ngày 11-8, nhóm phân tích quân sự Ukraine DeepState nhận định quân Nga đang gia tăng hoạt động tiến về Dobropillia, đặc biệt nhằm củng cố vị trí gần tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk.

Cùng ngày, Nhóm tác chiến chiến lược Dnipro cho biết khoảng 10 binh sĩ Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine ở Pokrovsk và Dobropillia, song điều này không đồng nghĩa họ kiểm soát được khu vực thể hiện trên bản đồ.