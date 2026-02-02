Tổng thống Zelensky nói đàm phán ba bên bị hoãn, tiết lộ lịch trình làm việc tiếp theo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa Ukraine, Mỹ và Nga dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi.

"Nhóm đàm phán của chúng tôi vừa hoàn tất báo cáo. Lịch trình cho các cuộc họp ba bên tiếp theo đã được ấn định vào ngày 4 và 5/2 tại Abu Dhabi”, ông Zelensky cho biết.

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng, Kiev sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất và quan tâm đến việc đảm bảo kết quả sẽ đưa cuộc xung đột Nga - Ukraine tiến gần hơn đến một kết thúc thực sự.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine về việc giải quyết xung đột ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 nhưng đã bị hoãn lại vài ngày.

Ấn phẩm không nêu lý do bị hoãn nhưng lưu ý rằng động thái này diễn ra sau cuộc hội đàm hôm thứ Bảy (31/1) giữa đặc phái viên của Tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ - ông Steve Witkoff tại Miami.

Hôm 31/1, Tổng thống Zelensky cho hay, Ukraine kỳ vọng vào các cuộc đàm phán tiếp theo vào tuần tới và đang chờ những thông tin chi tiết cụ thể từ phía Mỹ.

Theo ông, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov đã liên tục báo cáo tình hình. Ukraine hiện duy trì liên lạc thường xuyên với Mỹ và mong muốn nhận được thông tin rõ ràng hơn về các bước tiếp theo của tiến trình đàm phán.

"Chúng tôi đang chờ phía đối tác cung cấp thông tin cụ thể về các cuộc họp sắp tới. Ukraine sẵn sàng hợp tác trên mọi phương diện một cách hiệu quả. Điều quan trọng là đạt được kết quả và bảo đảm những cuộc gặp thực sự tốt đẹp", Tổng thống Zelensky nói.