Tổng thống Zelensky nêu điều kiện đàm phán với Nga về Crimea, Donbass và "giấc mộng" NATO

Hãng thông tấn trung ương Nga (TASS) đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/3 đã tuyên bố rằng ông sẵn sàng thảo luận với Nga về tình trạng của Crimea và Donbass sau khi phía Ukraine nhận được sự đảm bảo về an ninh.

Cụ thể, trả lời báo giới hôm 21/3, ông Zelensky cho biết "để tìm ra lối thoát" thì "bước đầu tiên" để chấm dứt chiến tranh mà Nga cần làm cho Ukraine là "đảm bảo an ninh".

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông sẵn sàng thảo luận những vấn đề gai góc này trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song ông "chắc chắn quyết định sẽ không được đưa ra tại cuộc gặp gỡ này."

Tổng thống Zelensky giải thích: "Do các vấn đề về đảm bảo an ninh liên quan đến những thay đổi trong Hiến pháp và luật pháp của Ukraine. Do đó, nếu có thay đổi, thì nó sẽ không được quyết định bởi tổng thống, mà còn cả Quốc hội và người dân Ukraine."

Trước đó, trả lời đài CNN (Mỹ), Tổng thống Zelensky cho biết Kyiv cần tìm ra một mô hình để Ukraine không đánh mất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, theo đó ông nói rằng Ukraine cần tìm ra một mô hình ngăn chặn các cuộc chiến tranh mới giữa các vùng lãnh thổ mà Kyiv kiểm soát và "các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng".

Theo trang Market Watch thuộc đài CNN, hôm 21/3, Tổng thống Zelensky cũng đã nói rằng ông đã sẵn sàng thảo luận về cam kết ngừng tìm kiếm tư cách thành viên NATO để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn, rút quân từ phía Nga và đảm bảo an ninh cho Ukraine.



"Đó là sự thỏa hiệp cho tất cả mọi người: phương Tây không biết họ phải làm gì với nguyện vọng gia nhập NATO của chúng tôi, chúng tôi thì muốn được đảm bảo an ninh, và Nga thì không muốn NATO mở rộng hơn nữa", ông Zelensky trả lời truyền thông Ukraine.

Ông Zelensky cũng nhắc lại lời kêu gọi Tổng thống Putin tham gia hội đàm trực tiếp vì ông cho rằng Ukraine chỉ có thể hiểu được liệu Nga có muốn ngừng chiến tranh hay không thông qua cuộc gặp cấp cao trực tiếp này.

Liên quan đến vấn đề Crimea và Donbass, trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Cộng hòa Séc tối 21/3, Tổng thống Zelensky khẳng định rằng dù "thỏa hiệp có cái giá của nó, nhưng Ukraine sẽ không từ bỏ bất kỳ tấc đất nào của đất nước họ. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành lại Donbass và Crimea".

Về tiến triển đàm phán, cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Medinsky tuần trước nói rằng Kyiv đang đề xuất về con đường nhà nước trung lập ở Ukraine "theo kiểu Áo hoặc Thụy Điển", tức Ukraine vẫn có lực lượng vũ trang riêng. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng đã xác nhận rằng đề xuất này đang được các bên thảo luận.

https://soha.vn/tong-thong-zelensky-neu-dieu-kien-dam-phan-voi-nga-ve-crimea-donbass-va-giac-mong-nato-20220322104702778.htm