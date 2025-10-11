Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khẳng định ông nên được trao Giải Nobel Hòa bình. Nhưng Ủy ban Nobel Na Uy ngày 10/10 đã chọn một chính trị gia đối lập Venezuela làm người chiến thắng năm nay.

Bình luận về kết quả Giải Nobel Hòa bình, Tổng thống Nga Putin nói rằng ông không có thẩm quyền quyết định ai nên hoặc không nên được trao giải. Nhưng ông Trump “thực sự đang cố gắng rất nhiều để giải quyết các cuộc khủng hoảng, kéo dài nhiều năm và nhiều thập kỷ”, ông Putin nói.

Nỗ lực hòa giải gần đây ở Trung Đông, nếu có thể giúp "ông Trump đạt được tất cả các mục tiêu của mình, mọi điều ông ấy nói rằng muốn làm, thì đó sẽ là một sự kiện lịch sử".

Tổng thống Nga cho biết, ông coi những nỗ lực làm trung gian chấm dứt xung đột Nga - Ukraine của Tổng thống Mỹ Trump là chân thành. Ông nói: “Có một số việc chúng tôi đã làm được, một số việc thì không. Nhưng các cuộc thảo luận của chúng tôi ở Alaska vẫn có tiềm năng đạt được nhiều thành tựu. Điều chắc chắn là ông ấy đang nỗ lực hết mình".

Ông Trump và ông Putin đã gặp nhau tại Alaska vào giữa tháng 8, với các cuộc hội đàm chủ yếu tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã chỉ trích Ủy ban Nobel Na Uy khi không trao Giải Nobel Hòa bình năm nay cho Tổng thống Mỹ Trump.

"Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh và cứu sống nhiều người", ông Cheung tuyên bố. "Ông ấy có trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không có ai giống ông ấy, có thể di chuyển núi non chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình”.

Một số lãnh đạo quốc tế, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump.