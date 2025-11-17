Tổng thống Ukraine đến Pháp ký kết thỏa thuận lịch sử

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters , Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang ở Paris để hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

“Một thỏa thuận lịch sử đã được chuẩn bị với Pháp. Sẽ có sự tăng cường đáng kể năng lực không quân chiến đấu, phòng không và các năng lực phòng thủ khác của chúng tôi. Theo lịch trình, thỏa thuận dự kiến sẽ được kí vào ngày 17/11”, ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Suốt nhiều tuần qua, đã có các cuộc đàm phán để xem Pháp có thể hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine như thế nào, bất chấp tình hình chính trị bất ổn tại Paris.

Tháng trước, Tổng thống Pháp Macron đã cam kết cung cấp thêm máy bay chiến đấu Mirage và một lô tên lửa đất đối không Aster 30 mới cho Ukraine.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin được thông báo về vấn đề này, chuyến thăm Pháp của ông Macron sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho Kiev. Chuyến thăm có thể bao gồm một thỏa thuận hàng không chiến lược kéo dài 10 năm, liên quan đến việc cung cấp cho Kiev các máy bay chiến đấu đa năng Rafale, và các thỏa thuận mua thêm hệ thống phòng không SAMP/T từ kho vũ khí hiện có của Pháp hoặc thông qua các đơn đặt hàng.

Trong buổi họp báo trước chuyến thăm của ông Zelensky, văn phòng Tổng thống Pháp Macron cho biết mục tiêu của thỏa thuận là "mang thành tựu của ngành công nghiệp vũ khí quốc phòng Pháp phục vụ Ukraine" và "cho phép Ukraine sở hữu các hệ thống cần thiết để đáp trả quân đội Nga".

Pháp, cùng với Anh, đã thúc đẩy việc thành lập một liên minh gồm khoảng 30 quốc gia sẵn sàng gửi quân đội và khí tài đến Ukraine hoặc dọc theo biên giới phía tây của nước này, sau khi thỏa thuận hòa bình với Nga được ký kết.

Một mục tiêu quan trọng của quá trình này là đảm bảo Ukraine có đủ viện trợ quân sự và kinh tế dài hạn để duy trì quân đội đủ mạnh, nhằm ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào từ Nga trong tương lai.